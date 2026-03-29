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Fuori produzione

Shaver series 1000Rasoio elettrico Dry, Serie 1000

S1333/41

4
| (1059) Recensioni
Rasatura pulita, senza problemi
Philips Shaver Series 1000 ti offre una rasatura semplice e pratica a un prezzo accessibile, grazie alle lame auto-affilanti PowerCut e alla totale lavabilità.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Rasatura pulita, senza problemi

  • Lame PowerCut

  • Apertura con un solo tocco

  • Utilizzabile con e senza filo

Scorre sulla pelle per una rifinitura liscia e uniforme

Scorre sulla pelle per una rifinitura liscia e uniforme

Il rasoio Philips per una rifinitura pulita e confortevole. Le sue 27 lame PowerCut tagliano ogni pelo proprio sopra il livello della pelle, offrendoti sempre una rasatura uniforme e perfetta. 

Per una rasatura accurata del contorno viso

Per una rasatura accurata del contorno viso

Il rasoio è stato progettato per mantenere un contatto uniforme con la pelle senza graffiarla. Le testine Flex 4D si flettono e oscillano in 4 direzioni per una rasatura sempre perfetta.

Apertura con un solo tocco per una facile pulizia

Apertura con un solo tocco per una facile pulizia

Pulisci il rasoio elettrico con premendo un solo un pulsante. Apri semplicemente la testina di rasatura e risciacquala.

Specifiche tecniche

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4.0

su 5

1059

Recensioni

29/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto eccezionale

Ho sempre usato Philips come rasoi elettrici con cavo. Quesrto è un ottimo prodotto, leggero, scorre bene sul viso con taglio perfetto. Inoltre molto comodo senza filo.

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

24/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Philips top

Ormai saranno più di 30 anni che uso rasoi Philips e non cambierò mai. Rasatura sempre perfetta in ogni condizione

Pro

Perfetto

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00R1 Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3053/00R1 Rasoio elettrico Wet & Dry ricondizionato

22/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Non ho mai usato un rasoio elettrico, è perfetto non ho mai avuto una barba così liscia e senza tagli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3002/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver 3000X Series X3002/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 