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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Sistema di protezione della pelle
Lame autoaffilanti
Testine Flex con movimento 3 direzioni
Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta. In alternativa, su pelle bagnata - con gel o schiuma - perfino sotto la doccia.
Esegui una rasatura su pelle bagnata o asciutta con la massima comodità. Le nostre lame autoaffilanti e le testine con profilo arrotondato scorrono facilmente sulla pelle evitando graffi e tagli.
Le testine Flex con 3 movimenti indipendenti si adeguano ai contorni del viso, garantendo una rasatura precisa e pulita, anche nei punti più difficili come il collo e la linea della mandibola.
4.0
su 5
92
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
mario.zito
13/12/2021
Italia
Compratore verificato
taglio
taglia la barba di qualsiasi lunghezza, anche dopo 3/4 giorni senza irritare la pelle
Pro
non irrita la pelle
Contro
nessuna
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1030/04 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1030/04 Rasoio elettrico Wet & Dry
Claudio&
07/12/2019
Italia
Compratore verificato
Eccezionale
Rade benissimo anche con la pelle bagnata, facilissimo da pulire, essenziale senza fronzoli. Rade meglio di un altro rasoio, sempre Philips di classe superiore
Pro
Impermeabile
Contro
Non ha il taglia basette
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/20 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/20 Rasoio elettrico Wet & Dry
Kobra61
11/06/2018
Italia
Prodotto ottimo, funzionamento versatile e performante
Avevo già un rasoio simile sempre Philips che ho utilizzato per più di 10 anni, per cui sono andato sul sicuro. Con questo nuovo rasoio, più performante del precedente, ottengo un'ottima rasatura a pelle asciutta, senza irritazione, pelle bagnata qualche difficoltà di scorrimento (sconsiglio, meglio a pelle asciutta) ma il risultato migliore l'ho ottenuto trattando la pelle con Balsamo Sensitive. Durata della batteria ottima e ricarica rapida e sicura mediante il led verde indicativo di carica. Veramente un ottimo prodotto con un prezzo alla portata di tutti mantenendo un'alta qualità. Veramente consigliato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/26 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/26 Rasoio elettrico Wet & Dry
Il 90% dei consumatori non ha esperienza nel tirare i peli - testato in Cina nel 2016