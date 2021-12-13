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Fuori produzione

Shaver series 1000Rasoio elettrico Wet & Dry

S1030/04

4
| (92) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura sicura su pelle asciutta o bagnata
Prova una rasatura rinfrescante in tutta tranquillità senza danneggiare la pelle. Usa AquaTouch con un gel per la rasatura o la schiuma da barba per migliorare il comfort della pelle. Grazie al sigillo Aquatec puoi contare su una rasatura sicura e rinfrescante su pelle bagnata. Per la praticità della rasatura rapida, invece, usalo su pelle asciutta
Vedi tutti i vantaggi

Ideato per proteggere da tagli e graffi

Rasatura sicura su pelle asciutta o bagnata

  • Sistema di protezione della pelle

  • Lame autoaffilanti

  • Testine Flex con movimento 3 direzioni

AquaTec consente una rasatura confortevole a secco, o rinfrescante sulla pelle bagnata

Scegli come preferisci raderti. Grazie al sistema AquaTec Wet & Dry, puoi optare per una rasatura veloce e confortevole su pelle asciutta. In alternativa, su pelle bagnata - con gel o schiuma - perfino sotto la doccia.

Lame di precisione autoaffilanti per una rasatura pulita e affidabile

Lame di precisione autoaffilanti per una rasatura pulita e affidabile

Esegui una rasatura su pelle bagnata o asciutta con la massima comodità. Le nostre lame autoaffilanti e le testine con profilo arrotondato scorrono facilmente sulla pelle evitando graffi e tagli.

Le testine si flettono in 3 direzioni per radere facilmente ogni curva del viso

Le testine si flettono in 3 direzioni per radere facilmente ogni curva del viso

Le testine Flex con 3 movimenti indipendenti si adeguano ai contorni del viso, garantendo una rasatura precisa e pulita, anche nei punti più difficili come il collo e la linea della mandibola.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

92

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

13/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

taglio

taglia la barba di qualsiasi lunghezza, anche dopo 3/4 giorni senza irritare la pelle

Pro

non irrita la pelle

Contro

nessuna

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1030/04 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 1000 S1030/04 Rasoio elettrico Wet & Dry

07/12/2019

Italia

Italia

Compratore verificato

Eccezionale

Rade benissimo anche con la pelle bagnata, facilissimo da pulire, essenziale senza fronzoli. Rade meglio di un altro rasoio, sempre Philips di classe superiore

Pro

Impermeabile

Contro

Non ha il taglia basette

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/20 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/20 Rasoio elettrico Wet & Dry

11/06/2018

Italia

Italia

Prodotto ottimo, funzionamento versatile e performante

Avevo già un rasoio simile sempre Philips che ho utilizzato per più di 10 anni, per cui sono andato sul sicuro. Con questo nuovo rasoio, più performante del precedente, ottengo un'ottima rasatura a pelle asciutta, senza irritazione, pelle bagnata qualche difficoltà di scorrimento (sconsiglio, meglio a pelle asciutta) ma il risultato migliore l'ho ottenuto trattando la pelle con Balsamo Sensitive. Durata della batteria ottima e ricarica rapida e sicura mediante il led verde indicativo di carica. Veramente un ottimo prodotto con un prezzo alla portata di tutti mantenendo un'alta qualità. Veramente consigliato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 3000 AT770/26 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Il 90% dei consumatori non ha esperienza nel tirare i peli - testato in Cina nel 2016