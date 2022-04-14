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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
RQ1295/23
Fuori produzione
Philips Jet Clean non pulisce il rasoio Philips
Il rasoio Philips non si carica
La pelle presenta problemi dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
Il rasoio Philips emette un rumore intenso
Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips
Il rasoio Philips non funziona
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto