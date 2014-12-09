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Fuori produzione

Shaver series 9000 SensoTouchRasoio elettrico Wet & Dry

RQ1295/23

4.6

| (17) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Esperienza di rasatura superiore

Il nostro rasoio più avanzato Philips SensoTouch 3D RQ1295CC offre un'esperienza di rasatura senza precedenti. Il sistema GyroFlex 3D segue tutte le linee del tuo viso e rimuove ogni pelo con poche passate grazie alle sue testine UltraTrack.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

con sistema GyroFlex 3D

Esperienza di rasatura superiore

  • UltraTrack e GyroFlex 3D

  • 60 min di uso cordless/1 h di ricarica

  • Sistema Jet Clean

Il sistema Jet Clean+ pulisce, lubrifica e carica il rasoio

Il sistema Jet Clean+ pulisce, lubrifica e carica il rasoio

Il sistema Jet Clean+ pulisce e lubrifica le lame e carica la batteria. 3 impostazioni di pulizia: automatica (utilizzo normale), eco (con il 40% in meno di consumo di energia) e intensa (per una pulizia più profonda)

Il sistema Philips GyroFlex 3D si adatta ad ogni linea del volto

Il sistema Philips GyroFlex 3D si adatta ad ogni linea del volto

Le testine GyroFlex 3D del rasoio seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.

le testine UltraTrack afferrano tutti i peli con poche passate

le testine UltraTrack afferrano tutti i peli con poche passate

Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.

Specifiche tecniche

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4.6

su 5

17

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

09/12/2014

Italia

Italia

E' all'altezza dell'aspettativa.

Buon prodotto, riesce bene a radere anche le zone più difficili.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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09/10/2014

Italia

Italia

Davvero niente male!!

Dopo anni di uso di un altro eccellente rasoio philips a tre testine, ancora perfettamente funzionante, ho deciso di prendere questo (più per sfizio che per necessità). Vantaggi rispetto all'altro: rade meglio, irrita meno, ha il sistema di pulizia che funziona davvero (ed è anche divertente "prendersi cura" del rasoio", in un certo senso.. Sale, scende, fa la schiuma... una figata!! ahah#. Lascia la pelle davvero liscia anche passando la mano in contropelo!! Svantaggi: a parte che costa un botto, nonostante ora si trova a molto meno del prezzo qui esposto, direi che rispetto al vecchio rasoio ha la batteria che dura abbastanza di meno! è più che sufficiente, per carità, ma a fronte di un rasoio che mi durava un mese, questo dopo sole due settimane va ricaricato. Vero che il jetclean mentre lo pulisce pure lo ricarica... e quindi alla fine non è un problema, però ci si aspetta sempre di più, no? Altro difetto è che senza la base o il jetclean NON SI PUO' CARICARE! L'attacco di ricarica NON è il classico spinotto philips, ma è più piccolo. Perché? Non me lo so spiegare. Questo comporta una maggior scomodità in viaggio: devi portarti dietro anche la base di supporto #per viaggi più lunghi di 15 gg... quando servirà ricaricare#. Leggerissima e pieghevole, per carità. Ricapitolando: OTTIMO RASOIO!!! Fare la barba è davvero una goduria, che ti fa alzare al mattino con maggior piacere #è vero!! non è un'esagerazione# Il sistema di pulizia può essere anche superfluo e quindi si può spendere molto meno per avere tutto sommato la stessa cosa.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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03/01/2014

Italia

Italia

un altro pianeta!

si presenta in una scatola degna del miglior regalo che tu potessi immaginare! in breve concordo con chi ha recensito precedentemente: è il top di gamma quindi ottimo design, ergonomicità e praticità d'uso, si carica in un tempo record ed è un vero gioiellino in tutto (le testine rasoio sono il meglio che potete trovare in vendita)! pecca un po' nel prezzo perchè di listino fa 400€ ed è un po' ingombrante il sistema jet clean ma in poche parole rispetto al modello che ne è privo: se vi piace avere la barba incolta o di qualche giorno la testina beard styler è una novità che non avevo mai visto in altri rasoi!! il sistema jet clean è una cosa in più effettivamente.. che se dovete guardare il prezzo se ne potrebbe fare anche a meno ma se volete prendervi cura al meglio del vostro prodotto è una chicca ulteriore della confezione. il servizio clienti philips poi è ottimo e imparagonabile!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 