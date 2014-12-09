Recensione Il Philips SensoTouch 3D che mi hanno consegnato si presenta con una bella scatola, anzi scatolone, nera con una bella stoffa blu scuro. Una volta aperta troviamo un kit accessori "spaventoso". Il rasoio colpisce soprattutto per la maneggevolezza, si impugna perfettamente ed è leggero. All'interno della scatola ci sono inoltre una sacchetta per il viaggio, una base pieghevole per la ricarica e quella igienizzante. Poi ancora il gel per la pulizia da utilizzare con la base, la testina per regolare la barba, un cappuccio di protezione per le lame, una spazzolina per la pulizia manuale e il caricabatterie. La rasatura Il taglio Come anticipato questo rasoio è particolarmente leggero e maneggevole, la testina si può togliere per far spazio al regolatore. La testina rotante in 3D fa un ottimo lavoro, la delicatezza di questo prodotto è disarmante. Delicato e preciso. Il rasoio ha un bellissimo display informativo. In questo troviamo tutte le indicazioni che ci servono per utilizzare al meglio il rasoio e per mantenerlo al massimo delle prestazioni. In pratica viene segnalato il tempo che serve per essere ricaricato, anche per la ricarica veloce di 5 minuti, e quindi i tempi d’autonomia (indica proprio i minuti rimanenti!). La batteria è al Litio, nessun effetto memoria quindi e rapida ricarica. Non è tutto però, questo dispositivo intelligente ci indica anche quando è necessario pulire il rasoio (si può lavare sotto acqua corrente naturalmente) e quando è giunto il momento di sostituire le lame. La base igienizzante Pulire a fondo un rasoio semplicemente con spazzolina e acqua non è semplice. Abbattere i batteri è il suo scopo, un lavoro che non posso verificare, ma posso dirvi però che utilizzarla è davvero molto semplice. Gli accessori Abbiamo inoltre un regolabarba che non utilizzo, ed un flaconcino per la pulizia delle testine tramite la base igienizzante. La mia opinione. Il prodotto ha un kit accessori davvero ben fornito, spiccano la base igienizzante e la testina per trasformarsi in un regolabarba vero e proprio. Accontenta quindi tutti. Il Philips SensoTouch 3D è delicato sulla pelle come pochi e si maneggia con estremo piacere. Se non siete pratici di manutenzione o comunque svogliati, il display vi indica tutto quello che bisogna fare e quando. Proprio sul corpo macchina infatti leggiamo quando bisogna ricaricarlo e quanta autonomia ci rimane, quando bisogna cambiare le testine o quando pulirle. Lo consiglierei sicuramente a chi ha una pelle molto delicata. Philips SensoTouch 3D in breve: Ottimo kit accessori Delicato Ottimo taglio Preciso Facile manutenzione Display con tante funzioni Ottima impugnatura