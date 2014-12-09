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Esperienza di rasatura superiore
Il nostro rasoio più avanzato Philips SensoTouch 3D RQ1295CC offre un'esperienza di rasatura senza precedenti. Il sistema GyroFlex 3D segue tutte le linee del tuo viso e rimuove ogni pelo con poche passate grazie alle sue testine UltraTrack.
UltraTrack e GyroFlex 3D
60 min di uso cordless/1 h di ricarica
Sistema Jet Clean
Il sistema Jet Clean+ pulisce e lubrifica le lame e carica la batteria. 3 impostazioni di pulizia: automatica (utilizzo normale), eco (con il 40% in meno di consumo di energia) e intensa (per una pulizia più profonda)
Le testine GyroFlex 3D del rasoio seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.
Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.
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4.6
su 5
17
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
niccolo
09/12/2014
Italia
E' all'altezza dell'aspettativa.
Buon prodotto, riesce bene a radere anche le zone più difficili.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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Rik69
09/10/2014
Italia
Davvero niente male!!
Dopo anni di uso di un altro eccellente rasoio philips a tre testine, ancora perfettamente funzionante, ho deciso di prendere questo (più per sfizio che per necessità). Vantaggi rispetto all'altro: rade meglio, irrita meno, ha il sistema di pulizia che funziona davvero (ed è anche divertente "prendersi cura" del rasoio", in un certo senso.. Sale, scende, fa la schiuma... una figata!! ahah#. Lascia la pelle davvero liscia anche passando la mano in contropelo!! Svantaggi: a parte che costa un botto, nonostante ora si trova a molto meno del prezzo qui esposto, direi che rispetto al vecchio rasoio ha la batteria che dura abbastanza di meno! è più che sufficiente, per carità, ma a fronte di un rasoio che mi durava un mese, questo dopo sole due settimane va ricaricato. Vero che il jetclean mentre lo pulisce pure lo ricarica... e quindi alla fine non è un problema, però ci si aspetta sempre di più, no? Altro difetto è che senza la base o il jetclean NON SI PUO' CARICARE! L'attacco di ricarica NON è il classico spinotto philips, ma è più piccolo. Perché? Non me lo so spiegare. Questo comporta una maggior scomodità in viaggio: devi portarti dietro anche la base di supporto #per viaggi più lunghi di 15 gg... quando servirà ricaricare#. Leggerissima e pieghevole, per carità. Ricapitolando: OTTIMO RASOIO!!! Fare la barba è davvero una goduria, che ti fa alzare al mattino con maggior piacere #è vero!! non è un'esagerazione# Il sistema di pulizia può essere anche superfluo e quindi si può spendere molto meno per avere tutto sommato la stessa cosa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Rasoio elettrico Wet & Dry
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favetta
03/01/2014
Italia
un altro pianeta!
si presenta in una scatola degna del miglior regalo che tu potessi immaginare! in breve concordo con chi ha recensito precedentemente: è il top di gamma quindi ottimo design, ergonomicità e praticità d'uso, si carica in un tempo record ed è un vero gioiellino in tutto (le testine rasoio sono il meglio che potete trovare in vendita)! pecca un po' nel prezzo perchè di listino fa 400€ ed è un po' ingombrante il sistema jet clean ma in poche parole rispetto al modello che ne è privo: se vi piace avere la barba incolta o di qualche giorno la testina beard styler è una novità che non avevo mai visto in altri rasoi!! il sistema jet clean è una cosa in più effettivamente.. che se dovete guardare il prezzo se ne potrebbe fare anche a meno ma se volete prendervi cura al meglio del vostro prodotto è una chicca ulteriore della confezione. il servizio clienti philips poi è ottimo e imparagonabile!!
Sì, consiglio questo prodotto
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.