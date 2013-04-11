Il rasoio è di ottima fattura e facile da utilizzare... Sono sempre stato abituato alla lametta ma da quando uso questo rasoio, tutti i tagli e gli arrossamenti della pelle sono un lontano ricordo!! la rasatura è perfetta e dà il suo massimo con l'utilizzo di una schiuma! anke con barba lunga non ho trovato problemi con la rasatura! Consiglio a tutti di provarlo e vedrete che non ve ne pentirete!!!