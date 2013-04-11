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Esperienza di rasatura superiore
Il nostro rasoio più avanzato Philips SensoTouch 3D RQ1285 offre un'esperienza di rasatura senza precedenti. Il sistema GyroFlex 3D segue tutte le linee del tuo viso e rimuove ogni pelo con poche passate grazie alle sue testine UltraTrack.
UltraTrack e GyroFlex 3D
60 min di uso cordless/1 h di ricarica
Le testine GyroFlex 3D del rasoio seguono le linee del viso e si adattano perfettamente ad ogni curva del volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni cutanee.
Per una rasatura precisa e meno irritazioni. La testina di rasatura è dotata di 3 guide specifiche: scanalature per peli normali; fessure per peli lunghi e sottili e fori per i peli più corti.
Il sistema a due lame integrato nel rasoio elettrico Philips solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e una rasatura più vicina alla pelle.
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4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
albybruno90
11/04/2013
Italia
Ottimo Prodotto
Il rasoio è di ottima fattura e facile da utilizzare... Sono sempre stato abituato alla lametta ma da quando uso questo rasoio, tutti i tagli e gli arrossamenti della pelle sono un lontano ricordo!! la rasatura è perfetta e dà il suo massimo con l'utilizzo di una schiuma! anke con barba lunga non ho trovato problemi con la rasatura! Consiglio a tutti di provarlo e vedrete che non ve ne pentirete!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Rasoio elettrico Wet & Dry
dscance
08/09/2013
Italia
è un buon prodotto migliorabile nel taglio nei punti difficili con Barba dura
E'un buon prodotto ma sotto il collo necessita di molti passaggi per rasare bene. .. se lo si usa sotto la doccia bisogna fare molta attenzione per avere i risultati sperati considerato che una volta questi rasoi si dovevano usare con il borotalco. .. un grande passo avanti. . Non strappano più la barba.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/22 Wet & dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/22 Wet & dry electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.