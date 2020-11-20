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Unità di rasatura

RQ11/40

3.5

| (12) Recensioni

Testina di ricambio per risultati migliori

Per ottenere le massime prestazioni dal rasoio Philips, sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni.

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Sistema SkinGlide per una rasatura morbida e per minimizzare le irritazioni della pelle

Sistema SkinGlide per una rasatura morbida e per minimizzare le irritazioni della pelle

Il sistema a basso attrito SkinGlide del rasoio elettrico scorre morbidamente sulla pelle, assicurando controllo e precisione nella rasatura.

Sistema Aquatec per una rasatura perfetta anche sulla pelle bagnata

Sistema Aquatec per una rasatura perfetta anche sulla pelle bagnata

Il sistema Aquatec Wet & Dry del rasoio elettrico ti permette di scegliere tra una rasatura a secco confortevole o una rasatura a umido rinfrescante, usando un gel o una schiuma da barba per ulteriore comfort della pelle.

il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del volto

il sistema GyroFlex 2D si adatta facilmente alle linee del volto

Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

12

Recensioni

2

20/11/2020

Italia

Italia

OTTIMO

Ricambio originale per la mia RQ1150. Perfettamente funzionante e arrivata in largo anticipo

Pro

Originale, perfettamente funzionante

Contro

Nulla

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura

Data di utilizzo 2018-11-20

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura

Data di utilizzo 2018-11-20

17/05/2011

Italia

Italia

ricambi originali e pronti

Sono rimasto sorpreso dalla rapidità di evasione dell'ordine, dalla semplicita di utilizzo del ricambio e dalla qualità degli stess0.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura

25/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto

prodotto consono alle aspettative e facile all'uso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura

Sì, consiglio questo prodotto

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