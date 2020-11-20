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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
RQ11/40
Testina di ricambio per risultati migliori
Per ottenere le massime prestazioni dal rasoio Philips, sostituire le testine di rasatura ogni 2 anni.
Il sistema a basso attrito SkinGlide del rasoio elettrico scorre morbidamente sulla pelle, assicurando controllo e precisione nella rasatura.
Il sistema Aquatec Wet & Dry del rasoio elettrico ti permette di scegliere tra una rasatura a secco confortevole o una rasatura a umido rinfrescante, usando un gel o una schiuma da barba per ulteriore comfort della pelle.
Il sistema GyroFlex 2D del rasoio si adatta facilmente alle linee del tuo volto riducendo al minimo la pressione e le irritazioni per una rasatura accurata.
3.5
su 5
12
Recensioni
Gio'
20/11/2020
Italia
OTTIMO
Ricambio originale per la mia RQ1150. Perfettamente funzionante e arrivata in largo anticipo
Pro
Originale, perfettamente funzionante
Contro
Nulla
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura
Data di utilizzo 2018-11-20
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura
Data di utilizzo 2018-11-20
gigi
17/05/2011
Italia
ricambi originali e pronti
Sono rimasto sorpreso dalla rapidità di evasione dell'ordine, dalla semplicita di utilizzo del ricambio e dalla qualità degli stess0.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per RQ11 Unità di rasatura
lucio72
25/10/2013
Italia
buon prodotto
prodotto consono alle aspettative e facile all'uso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unità di rasatura