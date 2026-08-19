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Shaver series 7000 SensoTouch Rasoio elettrico Wet & Dry

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RQ1160/21

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Manuali e documentazione

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 41.3 MB
  • 15 April 2022

Dichiarazione di conformità UE - English (US)

  • PDF file, 929.8 kB
  • 15 April 2022

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