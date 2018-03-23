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Fuori produzione

arcitecRasoio elettrico

RQ1090

3.8

| (10) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Il rasoio n. 1 dal primo produttore al mondo

Per gli uomini che vogliono solo il meglio, arcitec abbina l'azione Flex&Pivot alle testine Triple Track, per una rasatura perfetta e accurata anche sul collo.

Vedi tutti i vantaggi

Rasatura perfetta, anche sul collo

Il rasoio n. 1 dal primo produttore al mondo

  • con indicazione dei minuti di rasatura

Azione Flex & Pivot per seguire tutte le curve

Azione Flex & Pivot per seguire tutte le curve

Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.

Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

Il sistema a doppia lama di questo rasoio elettrico consente di sollevare i peli per tagliare più a fondo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

10

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

2

23/03/2018

Suomi

Suomi

Upea & hienosti muotoiltu

Hyvä kone, jossa plussaa mm: digitaalinen näyttö hyvä akun kesto integroitu trimmeri kestävyys (kohta 8 v käytössä)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1090 Electric shaver

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18/03/2012

Nederland

Nederland

geweldig apparaat

scheert zeer soepel en glad,ligt lekker in de hand en is makkelijk in onderhoud. korte oplaat tijd en gaat lang mee.

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Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

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14/10/2011

Nederland

Nederland

De scheerapparaat is een mooi product omdat het met de vorming van de kaak meegaat

Dit is mijn 4e scheerapparaat van Philips. en elke keer verbetert het comfort. Wat ik wel heb gemerkt is dat de oplaadtijd is gehalveerd. voorheen kon ik 120 minuten doen met de accu en nu nog 60 minuten. Ik zou geen ander apparaat wensen.

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Questa revisione è stata effettuata per arcitec RQ1090 Elektrisch scheerapparaat

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