Ottimo acquisto. Facile da adoperare e da pulire. A tutti coloro che hanno avuto dei problemi all'inizio con la rasatura è solo questione di tempo e di leggere anche il piccolo manuale di come adoperare il regolabarba in posizione corretta. (vedi pagina 5 del mini manuale che si trova all'interno della scatola). Mah! ho un però!... Il grafico che ha manipolato l'immagine ha lavorato bene nel far "brillare" la parte di colore rosso così tanto che quando ho aperto la confezione pensavo che fosse un altro prodotto :) Il prodotto è ottimo ma sono stato tratto in "inganno" dalla colorazione rosso Ferrari quando... in realtà è molto più scuro. Direi un bel colore bordeaux che non è male è fine ed elegante, ma non è quello che avrei scelto.