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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
QT4022/15
Regolabarba per una barba perfetta di 3 giorni
Questo regolabarba per peli corti Philips consente di ottenere prestazioni superiori senza compromessi in termini di comfort sulla pelle per una barba perfetta di 3 giorni.
Impostazioni di precisione da 0,5 mm
Lame al carbonio ultraresistenti
60min di uso senza filo/1h di ricarica
Seleziona e blocca la lunghezza in base all'impostazione desiderata: dall'impostazione per peli corti di 0,5 mm fino all'impostazione per barba folta da 10 mm, con una precisione di 0,5 mm tra un'impostazione e l'altra.
Posiziona il rifinitore sull'impostazione più bassa per una barba perfetta di 3 giorni, a soli 0,5 mm di lunghezza.
La spia della batteria diventa verde quando è carica, mentre lampeggia in arancione quando restano 10 minuti di carica.
3.3
su 5
44
Recensioni
Enrico1960
01/09/2016
Italia
Compratore verificato
Prodotto con eccellente rapporto qualità/prezzo
E' il secondo che acquisto. Il precedente mi è durato circa 3 anni, poi probabilmente si è esaurita la batteria, poichè non si ricaricava più, anche se non l'avevo usato molto (2-3 rasature di pizzetto alla settimana). Essendo scaduta la garanzia, ne ho comunque comperato un altro dello stesso tipo, dato che con il precedente mi ero trovato bene. E anche perchè mi fido da sempre della qualità PHILIPS.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 rifinitore per peli corti impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 rifinitore per peli corti impermeabile
FABYold
24/08/2016
Italia
Compratore verificato
Semplice ed Efficace
Ho provato diversi regola barba spendendo cifre 'folli'...poi mi sono avvicinato a questo prodotto: ECCEZZIONALE! Semplice, funziona perfettamente e la batteria dura veramente tanto...con 1 ora di ricarica consigliato VIVAMENTE a chi come me vuole la barba di 3 giorni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 rifinitore per peli corti impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
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Andrea91
11/07/2014
Italia
Facile ed efficace
Il prodotto si presenta con una linea molto pulita, immediato nell'utilizzo. Si riesce in pochi secondi ad usarlo e con poche passate la barba è della lunghezza che vuoi tu. L'unica pecca è che le prime volte bisogna stare attenti a non creare l'effetto a macchie di leopardo, ma è solo una questione di praticità. Facile da pulire, delicato e potente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 rifinitore per peli corti impermeabile
Sì, consiglio questo prodotto
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