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Fuori produzione

Beardtrimmer series 5000rifinitore per peli corti impermeabile

QT4022/15

3.3

| (44) Recensioni

Regolabarba per una barba perfetta di 3 giorni

Questo regolabarba per peli corti Philips consente di ottenere prestazioni superiori senza compromessi in termini di comfort sulla pelle per una barba perfetta di 3 giorni.

Vedi tutti i vantaggi

Nessun compromesso sulla pelle

Regolabarba per una barba perfetta di 3 giorni

  • Impostazioni di precisione da 0,5 mm

  • Lame al carbonio ultraresistenti

  • 60min di uso senza filo/1h di ricarica

20 impostazioni di lunghezza con blocco da 0,5 a 10 mm precise e facili da selezionare

20 impostazioni di lunghezza con blocco da 0,5 a 10 mm precise e facili da selezionare

Seleziona e blocca la lunghezza in base all'impostazione desiderata: dall'impostazione per peli corti di 0,5 mm fino all'impostazione per barba folta da 10 mm, con una precisione di 0,5 mm tra un'impostazione e l'altra.

Impostazioni per peli di 0,5 mm per avere ogni giorno una barba di tre giorni

Posiziona il rifinitore sull'impostazione più bassa per una barba perfetta di 3 giorni, a soli 0,5 mm di lunghezza.

Spia del livello di carica della batteria (scarica, carica)

La spia della batteria diventa verde quando è carica, mentre lampeggia in arancione quando restano 10 minuti di carica.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

44

Recensioni

01/09/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto con eccellente rapporto qualità/prezzo

E' il secondo che acquisto. Il precedente mi è durato circa 3 anni, poi probabilmente si è esaurita la batteria, poichè non si ricaricava più, anche se non l'avevo usato molto (2-3 rasature di pizzetto alla settimana). Essendo scaduta la garanzia, ne ho comunque comperato un altro dello stesso tipo, dato che con il precedente mi ero trovato bene. E anche perchè mi fido da sempre della qualità PHILIPS.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 rifinitore per peli corti impermeabile

Sì, consiglio questo prodotto

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24/08/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Semplice ed Efficace

Ho provato diversi regola barba spendendo cifre 'folli'...poi mi sono avvicinato a questo prodotto: ECCEZZIONALE! Semplice, funziona perfettamente e la batteria dura veramente tanto...con 1 ora di ricarica consigliato VIVAMENTE a chi come me vuole la barba di 3 giorni

Sì, consiglio questo prodotto

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11/07/2014

Italia

Italia

Facile ed efficace

Il prodotto si presenta con una linea molto pulita, immediato nell'utilizzo. Si riesce in pochi secondi ad usarlo e con poche passate la barba è della lunghezza che vuoi tu. L'unica pecca è che le prime volte bisogna stare attenti a non creare l'effetto a macchie di leopardo, ma è solo una questione di praticità. Facile da pulire, delicato e potente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Beardtrimmer series 5000 QT4022/15 rifinitore per peli corti impermeabile

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