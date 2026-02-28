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  • Rade, regola e rifinisce senza sforzo peli a qualunque lunghezza*
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OneBlade Pro 360Face + Body

QP6651/35

4.1
| (128) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Rade, regola e rifinisce senza sforzo peli a qualunque lunghezza*
Il nuovo OneBlade Pro 360 rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza con maggiore facilità. Radi e rifinisci facilmente anche le zone più difficili da raggiungere con meno* passate. Non avrai più bisogno di utilizzare diversi accessori uno dopo l'altro. Ti basta OneBlade.
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce senza sforzo peli a qualunque lunghezza*

  • Batteria agli ioni di litio ricar.

  • Pettine di precisione con 14 lunghezze

  • Utilizzo Wet & Dry

  • Display digitale LED

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è dotato di una tecnologia rivoluzionaria progettata per la cura del viso. Può radere peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema con doppia protezione della lama, costituito da un rivestimento scorrevole abbinato a punte arrotondate, facilita la rasatura. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi (12.000 tagli al minuto) ed è quindi efficace anche sui peli più lunghi.

Innovativa lama 360

L'innovativa lama 360 può flettersi in tutte le direzioni per adattarsi alle curve del viso. Il design consente un contatto e un controllo costanti sulla pelle. Radi e rifinisci con facilità le zone più difficili da raggiungere in poche passate ed estremo comfort.

Pettine di precisione con 14 lunghezze

Pettine di precisione con 14 lunghezze

Puoi regolare la tua barba ad una lunghezza uniforme con il pettine di precisione incluso. Scegli una delle 14 impostazioni di lunghezza per ottenere lo stile che desideri, da una barba di 1 giorno fino a una barba effetto incolto.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

128

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

28/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Ottimo questo rasoio ibrido. Perfetto e preciso per ogni tipo di rasatura. Batteria con lunghissima durata.

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

26/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Piccolo, leggero, portatile e molto preciso e funzionale. Batteria infinita e ottimo lavoro su tutto il corpo! Rispetto al mio vecchio regolabarba, grande e grosso, temevo di ritrovarmi un giochino fra le mani. e invece mi sbagliavo. ottimo prodotto, veramente!

Pro

Precisione, durata della batteria e dimensioni

Contro

Lame di cambio non proprio economiche. il regola barba è di plastica un pò leggera: speriamo duri!

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body

22/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto ottimo

Ottimo prodotto ottimo taglio, rasatura perfetta, e ottimo taglio

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Rispetto al modello precedente durante la rasatura

  2. Per la migliore esperienza di rasatura, basata su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.