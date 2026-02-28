Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Batteria agli ioni di litio ricar.
Pettine di precisione con 12 lunghezze
Utilizzo Wet & Dry
Indicatore di stato della batteria
Progettato per lo styling del viso e per la cura del corpo, Philips OneBlade rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una rasatura semplice e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche sui peli più lunghi.
Rifinisci la barba alla lunghezza che preferisci. Philips OneBlade è dotato di un pettine di precisione con 12 lunghezze che puoi utilizzare per creare quella che desideri, dalla barba di un giorno, alla rifinitura precisa, fino a uno stile di barba più lunga.
Linee precise in pochi secondi grazie alla lama a doppia direzione di taglio, che ti consente di vedere tutti i peli che stai tagliando.
4.3
su 5
1900
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
28/02/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Ottimo questo rasoio ibrido. Perfetto e preciso per ogni tipo di rasatura. Batteria con lunghissima durata.
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Voto83
26/02/2026
Italia
Compratore verificato
Piccolo, leggero, portatile e molto preciso e funzionale. Batteria infinita e ottimo lavoro su tutto il corpo! Rispetto al mio vecchio regolabarba, grande e grosso, temevo di ritrovarmi un giochino fra le mani. e invece mi sbagliavo. ottimo prodotto, veramente!
Pro
Precisione, durata della batteria e dimensioni
Contro
Lame di cambio non proprio economiche. il regola barba è di plastica un pò leggera: speriamo duri!
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body
Antonio77b
22/02/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo
Ottimo prodotto ottimo taglio, rasatura perfetta, e ottimo taglio
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.