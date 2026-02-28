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  • Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
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OneBlade ProFace

QP6530/60

4.3
| (1900) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
Philips OneBlade Pro è un rivoluzionario strumento ibrido che può radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza. Non hai più bisogno di utilizzare, uno dopo l'altro, tanti accessori diversi. Ti basta OneBlade.
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

  • Batteria agli ioni di litio ricar.

  • Pettine di precisione con 12 lunghezze

  • Utilizzo Wet & Dry

  • Indicatore di stato della batteria

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Progettato per lo styling del viso e per la cura del corpo, Philips OneBlade rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una rasatura semplice e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche sui peli più lunghi.

Regolazione perfetta

Regolazione perfetta

Rifinisci la barba alla lunghezza che preferisci. Philips OneBlade è dotato di un pettine di precisione con 12 lunghezze che puoi utilizzare per creare quella che desideri, dalla barba di un giorno, alla rifinitura precisa, fino a uno stile di barba più lunga.

Rifinitura precisa

Rifinitura precisa

Linee precise in pochi secondi grazie alla lama a doppia direzione di taglio, che ti consente di vedere tutti i peli che stai tagliando.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

1900

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

28/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Ottimo questo rasoio ibrido. Perfetto e preciso per ogni tipo di rasatura. Batteria con lunghissima durata.

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

26/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Piccolo, leggero, portatile e molto preciso e funzionale. Batteria infinita e ottimo lavoro su tutto il corpo! Rispetto al mio vecchio regolabarba, grande e grosso, temevo di ritrovarmi un giochino fra le mani. e invece mi sbagliavo. ottimo prodotto, veramente!

Pro

Precisione, durata della batteria e dimensioni

Contro

Lame di cambio non proprio economiche. il regola barba è di plastica un pò leggera: speriamo duri!

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6651/30 Face + Body

22/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto ottimo

Ottimo prodotto ottimo taglio, rasatura perfetta, e ottimo taglio

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.