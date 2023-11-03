Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rade, regola, rifinisce
Delicato sulla pelle
14 impostazioni di lunghezza
Ricaricabile, Wet & Dry
Progettato per lo styling del viso e per la cura del corpo, Philips OneBlade rade, regola e rifinisce i peli di qualsiasi lunghezza. Offre una rasatura semplice e confortevole grazie al rivestimento scorrevole e alle punte arrotondate. Inoltre, grazie alla lama che esegue 200 tagli al secondo, è efficace anche sui peli più lunghi.
Puoi regolare la tua barba ad una lunghezza uniforme con il pettine di precisione incluso. Scegli una delle 14 impostazioni di lunghezza per ottenere lo stile che desideri, da una barba di 1 giorno fino a una barba effetto incolto.
Linee precise in pochi secondi grazie alla lama a doppia direzione di taglio, che ti consente di vedere tutti i peli che stai tagliando.
4.3
su 5
1414
Recensioni
87%
di utenti consiglia questo prodotto
Luca 94
03/11/2023
Italia
Compratore verificato
Prodotto valido e funzionale
Lo uso ormai da 2 anni e non mi ha mai dato problemi, rade benissimo e la batteria dura molto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP6510/20 OneBlade Pro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP6510/20 OneBlade Pro
Alalla
02/02/2022
Italia
Compratore verificato
Il migliore
Una lama basta ed avanza.... se philips Durata eccezionale, precisione estrema
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP6510/20 OneBlade Pro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP6510/20 OneBlade Pro
dalm
25/01/2022
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Ho finalmente trovato la soluzione per la mia pelle che si arrossava facendo la barba con la lametta. Funziona bene con il regolatore di altezza della rasatura ed anche direttamente con la lama.
Pro
Adatto a pelli delicate e lunga durata delle batterie
Contro
Da verificare nel tempo la durata della lama
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP6510/20 OneBlade Pro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QP6510/20 OneBlade Pro
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Ogni lama dura fino a 4 mesi - Per un'eccellente esperienza di rasatura, sulla base di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.
Compatibile con tutti prodotti OneBlade, ad eccezione di QP4xx