ho acquistato questa testina con la speranza di poter utilizzare il mio oneblade anche per il corpo, cosa che mi avrebbe agevolato tantissimo potendo utilizzare un solo rasoio per tutto e comprare le lame di un solo prodotto risparmiando cosi tempo e denaro, aggiungendo a tutto questo la praticità di caricare un solo rasoio. Dopo il primo utilizzo utilizzando ovviamente la testina di protezione, sono rimasto deluso, il rasoio non tagliava nulla e dovevo fare mille passate per ogni zona che rimaneva comunque non rasata per bene. Ho provato quindi con le zone successive togliendo la protezione aggiuntiva e continuato le altre parti del corpo lasciando pero la protezione di base, che dovrebbe comunque impedire di rasare a pelle ed evitare così le irritazioni. Risultato, pelle irritatissima come se avessi passato la lametta contropelo e sicuramente esperienza che non ripeterò. Spesa praticamente inutile, se non per la lama che togliendo la protezione è utilizzabile come normale lama one blade. Peccato, era comunque una bella idea ma sicuramente da migliorare e non poco,magari utilizzando una lama completamente diversa ma con lo stesso attacco ovviamente.