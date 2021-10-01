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Fuori produzione
QP2520/16
QP2630/30
QP2620/20R1
QP2620/25
QP2630/30R1
QP2520/25
QP2530/30R1
QP2520/30R1
QP2520/20R1
QP2530/20R1
Rade, regola, rifinisce
1 lama Original per il corpo e 1 kit per il corpo
Compatibile con tutte le impugnature OneBlade
Lama in acciaio inox che dura fino a 4 mesi di utilizzo*, per mantenere una sensazione di freschezza
Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario rifinitore ibrido per la definizione, la rasatura e la creazione di linee pulite su peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi, in grado di tagliare peli di qualsiasi lunghezza.
Compatibile con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo* per mantenere una sensazione di freschezza. Quando l'indicatore di sostituzione (icona di espulsione) viene visualizzato sulla lama, le prestazioni della lama potrebbero non essere più ottimali. È il momento di cambiare la lama per una migliore rasatura.
4.0
su 5
5
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Zebra 63
01/10/2021
Italia
Compratore verificato
Delicato e funzionale.
Rade senza irritare la pelle più delicata. Ottimo prodotto di materiale di qualità e durata.
Pro
Facilità d'uso
Contro
Per la rasatura della barba non rade proprio come un rasoio a lame.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio
albix
05/11/2019
Italia
Pettine verde
Il pettine verde è ottimo, l'ho usato per la barba e ci ho messo molto di meno rispetto al pettine regolabile a varie lunghezze perché è bidirezionale e si muove insieme alla lama. L'unico difetto è che ne fornite solo uno da 3 mm! Se ce ne fossero anche uno da 4, 5 o 6 mm li comprerei subito!
Pro
Comodo da usare
Contro
Una sola lunghezza (3 mm è troppo poco)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio
mika76
27/06/2019
Italia
Qualità e praticità
Prodotto utilizzato da mio marito, il quale non cambierebbe questo articolo per nessun altro. Facile e veloce da usare, consigliato!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.