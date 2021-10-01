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Fuori produzione

OneBladeLama di ricambio

QP610/50

4
| (5) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto
Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza
Il doppio sistema di protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice sulla pelle. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama che si muove rapidamente, in grado di tagliare i peli di qualsiasi lunghezza.
Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

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Efficace sulla barba, delicato sulla pelle

Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza

  • Rade, regola, rifinisce

  • 1 lama Original per il corpo e 1 kit per il corpo

  • Compatibile con tutte le impugnature OneBlade

  • Lama in acciaio inox che dura fino a 4 mesi di utilizzo*, per mantenere una sensazione di freschezza

Esclusiva tecnologia OneBlade

Esclusiva tecnologia OneBlade

Philips OneBlade è un nuovo e rivoluzionario rifinitore ibrido per la definizione, la rasatura e la creazione di linee pulite su peli di qualsiasi lunghezza. Il sistema di doppia protezione, un rivestimento scorrevole combinato con le punte arrotondate, rende la rasatura più semplice e confortevole. La sua tecnologia di rasatura è dotata di una lama dai movimenti estremamente rapidi, in grado di tagliare peli di qualsiasi lunghezza.

Adatto a tutte le impugnature OneBlade

Adatto a tutte le impugnature OneBlade

Compatibile con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) e OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Lama che non si smussa facilmente

Lama che non si smussa facilmente

Lama in acciaio inossidabile che dura fino a 4 mesi di utilizzo* per mantenere una sensazione di freschezza. Quando l'indicatore di sostituzione (icona di espulsione) viene visualizzato sulla lama, le prestazioni della lama potrebbero non essere più ottimali. È il momento di cambiare la lama per una migliore rasatura.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

5

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

01/10/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Delicato e funzionale.

Rade senza irritare la pelle più delicata. Ottimo prodotto di materiale di qualità e durata.

Pro

Facilità d'uso

Contro

Per la rasatura della barba non rade proprio come un rasoio a lame.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio

05/11/2019

Italia

Italia

Pettine verde

Il pettine verde è ottimo, l'ho usato per la barba e ci ho messo molto di meno rispetto al pettine regolabile a varie lunghezze perché è bidirezionale e si muove insieme alla lama. L'unico difetto è che ne fornite solo uno da 3 mm! Se ce ne fossero anche uno da 4, 5 o 6 mm li comprerei subito!

Pro

Comodo da usare

Contro

Una sola lunghezza (3 mm è troppo poco)

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio

27/06/2019

Italia

Italia

Qualità e praticità

Prodotto utilizzato da mio marito, il quale non cambierebbe questo articolo per nessun altro. Facile e veloce da usare, consigliato!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP610/50 Lama di ricambio

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.