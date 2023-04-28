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Garanzia di 2 anni
Protezione della pelle impareggiabile nelle zone intime
Philips OneBlade Intimate è progettato per la rasatura delicata delle zone sensibili. Il suo esclusivo sistema di protezione della pelle offre una protezione aggiuntiva durante la rasatura delle parti intime.
Questo prodotto
OneBlade Intimate
Lama SkinProtect
23,79 €
OneBlade Intimate
Lama SkinProtect
17,99 €
23,79 €
23,79 €
Per le zone intime
2 lame SkinProtect
Compatibile con tutte le impugnature OneBlade
Ogni lama dura fino a 4 mesi**
L'esclusiva tecnologia di OneBlade è stata progettata per facilitare la cura della persona. Con la lama a movimento rapido (12.000 x/min) il taglio è rapido ed efficiente, che si tratti di regolare la barba corta, definirne i contorni o radere le parti intime.
La lama SkinProtect per OneBlade aggiunge un ulteriore livello di protezione dove è più necessario. Il suo design protettivo segue ogni curva e angolo delle zone sensibili, come ascelle e zone intime, evitando un taglio troppo ravvicinato ed è progettato per garantire una rasatura confortevole delle zone intime.
Le lame resistenti in acciaio inossidabile di OneBlade sono progettate per un'affilatura che dura nel tempo. Per risultati ottimali, sostituisci la lama ogni 4 mesi*.
4.0
su 5
185
Recensioni
81%
di utenti consiglia questo prodotto
Secian
28/04/2023
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è perfetto x una rasatura veloce e pul
Uso questo prodotto ormai da un bel pò di tempo, ne sono soddisfatto a pieno lo suggerisco a tutti, difatti ho regalato anche a mio nipote un rasoio OneBlade
Pro
Perfetto
Contro
Non ho niente di cui lamentarmi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Date of Use 2021-04-28
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Date of Use 2021-04-28
Aguila56
05/01/2022
Italia
Compratore verificato
Una funzione eccezionale
Ho scelto questa valutazione perché è un prodotto soffice e snello e non è irritante alla pelle
Pro
10
Contro
0
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Date of Use 2020-01-05
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Date of Use 2020-01-05
Katernicchia
04/12/2021
Italia
Compratore verificato
Sensazionali in tutto
Lame onblade senza alcun dubbio le migliori del mercato. Prodotto eccellente di ottima qualità. Sito fatto molto bene e servizio clienti impeccabile. 5 stelle meritate...
Pro
Fluidità nella rasatura, precisione e durata delle lame
Contro
Un po troppo Care
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Date of Use 2019-12-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio
Date of Use 2019-12-04
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.
Confezione riciclabile in carta