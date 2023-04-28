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  • Protezione della pelle impareggiabile nelle zone intime
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OneBlade IntimateLama SkinProtect

QP229/50

4

| (185) Recensioni | 81% di utenti consiglia questo prodotto

Protezione della pelle impareggiabile nelle zone intime

Philips OneBlade Intimate è progettato per la rasatura delicata delle zone sensibili. Il suo esclusivo sistema di protezione della pelle offre una protezione aggiuntiva durante la rasatura delle parti intime.

Vedi tutti i vantaggi
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura della persona1

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Questo prodotto

OneBlade Intimate Lama SkinProtect

OneBlade Intimate
Lama SkinProtect

23,79 €

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QP1924/30R1

Per le zone intime

Protezione della pelle impareggiabile nelle zone intime

  • Per le zone intime

  • 2 lame SkinProtect

  • Compatibile con tutte le impugnature OneBlade

  • Ogni lama dura fino a 4 mesi**

Taglia i peli, non la tua sicurezza

Taglia i peli, non la tua sicurezza

L'esclusiva tecnologia di OneBlade è stata progettata per facilitare la cura della persona. Con la lama a movimento rapido (12.000 x/min) il taglio è rapido ed efficiente, che si tratti di regolare la barba corta, definirne i contorni o radere le parti intime.

Livello di protezione extra sulle zone più sensibile

Livello di protezione extra sulle zone più sensibile

La lama SkinProtect per OneBlade aggiunge un ulteriore livello di protezione dove è più necessario. Il suo design protettivo segue ogni curva e angolo delle zone sensibili, come ascelle e zone intime, evitando un taglio troppo ravvicinato ed è progettato per garantire una rasatura confortevole delle zone intime.

Lame fatte per durare*, facili da sostituire

Lame fatte per durare*, facili da sostituire

Le lame resistenti in acciaio inossidabile di OneBlade sono progettate per un'affilatura che dura nel tempo. Per risultati ottimali, sostituisci la lama ogni 4 mesi*.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

185

Recensioni

81%

di utenti consiglia questo prodotto

28/04/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è perfetto x una rasatura veloce e pul

Uso questo prodotto ormai da un bel pò di tempo, ne sono soddisfatto a pieno lo suggerisco a tutti, difatti ho regalato anche a mio nipote un rasoio OneBlade

Pro

Perfetto

Contro

Non ho niente di cui lamentarmi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Date of Use 2021-04-28

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Date of Use 2021-04-28

05/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Una funzione eccezionale

Ho scelto questa valutazione perché è un prodotto soffice e snello e non è irritante alla pelle

Pro

10

Contro

0

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Date of Use 2020-01-05

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Date of Use 2020-01-05

04/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Sensazionali in tutto

Lame onblade senza alcun dubbio le migliori del mercato. Prodotto eccellente di ottima qualità. Sito fatto molto bene e servizio clienti impeccabile. 5 stelle meritate...

Pro

Fluidità nella rasatura, precisione e durata delle lame

Contro

Un po troppo Care

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Date of Use 2019-12-04

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per OneBlade QP230/50 Lama di ricambio

Date of Use 2019-12-04

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. Per la migliore esperienza di rasatura, basato su un utilizzo medio di 2 rasature complete a settimana. I risultati effettivi possono variare.

  2. Confezione riciclabile in carta