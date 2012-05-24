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Fuori produzione

Multigroom series 3000Kit professionale

QG3190/00

3

| (33) Recensioni

Visibilità superiore, massima precisione

La rivoluzionaria tecnologia MicroBlade Philips è stata ideata per offrire una precisione unica nel creare il look che preferisci, senza peli superflui.

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Visibilità superiore, massima precisione

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100% impermeabile, utilizzo sotto la doccia e facile pulizia

100% impermeabile, utilizzo sotto la doccia e facile pulizia

Impermeabile al 100 % per un uso e una pulizia facili.

Tecnologia MicroBlade per una precisione senza precedenti

Tecnologia MicroBlade per una precisione senza precedenti

La rivoluzionaria tecnologia Microblade è stata ideata per darti una precisione unica nel creare il look che preferisci.

Più affilate del titanio*: lame in acciaio rinforzate per una lunga durata

Più affilate del titanio*: lame in acciaio rinforzate per una lunga durata

Le lame auto-affilanti in acciaio inox rinforzate sono più affilate del titanio*.

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3.0

su 5

33

Recensioni

24/05/2012

Italia

Italia

Ottimo apparecchio, funzionale e comodo

Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.

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Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale

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10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Simplicity

This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.

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04/05/2011

France

France

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Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles

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