Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
QG3190/00
Visibilità superiore, massima precisione
La rivoluzionaria tecnologia MicroBlade Philips è stata ideata per offrire una precisione unica nel creare il look che preferisci, senza peli superflui.
Pro
9 in 1
Impermeabile
Impermeabile al 100 % per un uso e una pulizia facili.
La rivoluzionaria tecnologia Microblade è stata ideata per darti una precisione unica nel creare il look che preferisci.
Le lame auto-affilanti in acciaio inox rinforzate sono più affilate del titanio*.
3.0
su 5
33
Recensioni
nespolina
24/05/2012
Italia
Ottimo apparecchio, funzionale e comodo
Posseggo il rasoio da circa 3 anni e devo dire che non mi ha mai dato noie. Facile nel suo utilizzo, perfetto nel suo funzionamento ed infine devo elogiare la casa produttrice per la semplicità con la quale è stato possibile reperire delle parti di ricambio usurate. Sicuramente un prodotto da consigliare.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3190/00 Kit professionale
paul1
10/10/2011
United Kingdom
Simplicity
This is a great product for keeping a clean cut look for hair and face. It's easily charged and the storage stand is excellent for keeping all the attachments in the same place. The guards are all easily adjustable for varying trimming length and the additional heads also come in handy. The fact that it can be used wet is also a great feature. As with all trimmers keeping them clean is important to performance and this doesn't disappoint. All the heads are easily cleaned and can be taken apart for more thorough cleaning. All in all this is an affordable, reliable and high performance trimmer that's just as good for use in the home as well as for when you're on the move.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3190/00 Grooming kit
Florentb
04/05/2011
France
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3190/00 Tondeuse multistyles