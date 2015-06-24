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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
QG3150/30
Visibilità superiore, massima precisione
La rivoluzionaria tecnologia MicroBlade è stata ideata per darti una precisione unica nel creare il look che preferisci.
Plus
7 in 1
Una serie di accessori per creare, mantenere e definire il tuo stile preferito.
La rivoluzionaria tecnologia Microblade è stata ideata per darti una precisione unica nel creare il look che preferisci.
Le lame auto-affilanti in acciaio inox rinforzate sono più affilate del titanio*.
3.7
su 5
26
Recensioni
isolo
24/06/2015
Italia
Compratore verificato
pratico, bello ed efficiente
Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Sì, consiglio questo prodotto
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unopiùbello
15/05/2012
Italia
Il prodotto è magnifico
Uso questo prodotto da anni ed è davvero eccellente. Taglia in maniera precisa e sicura. Inoltre il fatto di essere impermeabile lo rende davvero versatile. Consigliatissimo!!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale
Sì, consiglio questo prodotto
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carlos123456
22/01/2019
United Kingdom
Still Use It After 6 Years
I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit
Sì, consiglio questo prodotto
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