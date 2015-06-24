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Fuori produzione

Multigroom series 3000Kit professionale

QG3150/30

3.7

| (26) Recensioni

Visibilità superiore, massima precisione

La rivoluzionaria tecnologia MicroBlade è stata ideata per darti una precisione unica nel creare il look che preferisci.

Vedi tutti i vantaggi

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7 accessori per opzioni di taglio illimitate

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Una serie di accessori per creare, mantenere e definire il tuo stile preferito.

Tecnologia MicroBlade per una precisione senza precedenti

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La rivoluzionaria tecnologia Microblade è stata ideata per darti una precisione unica nel creare il look che preferisci.

Più affilate del titanio*: lame in acciaio rinforzate per una lunga durata

Più affilate del titanio*: lame in acciaio rinforzate per una lunga durata

Le lame auto-affilanti in acciaio inox rinforzate sono più affilate del titanio*.

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3.7

su 5

26

Recensioni

24/06/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

pratico, bello ed efficiente

Solo una nota: Un'impugnatura leggermente più grossa non guasterebbe, per l'utilizzo giornaliero del rasoio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3150/30 Kit professionale

Sì, consiglio questo prodotto

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15/05/2012

Italia

Italia

Il prodotto è magnifico

Uso questo prodotto da anni ed è davvero eccellente. Taglia in maniera precisa e sicura. Inoltre il fatto di essere impermeabile lo rende davvero versatile. Consigliatissimo!!!!

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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22/01/2019

United Kingdom

United Kingdom

Still Use It After 6 Years

I've owned this machine for 6 years and use it, about once a week, for nose trimming and shaving. It has gotten a bit slower with time, perhaps a bit shaky (it's been 6 year, right?), but it still gets the job done fast. I have owned one other shaver that broke quickly and hurt me while shaving. Not this puppy!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3150/30 Grooming kit

Sì, consiglio questo prodotto

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