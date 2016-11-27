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Fuori produzione
Kit professionale 7 in 1
Questo esclusivo kit professionale Philips QG3080 con rifinitore per capelli, barba, naso e orecchie è ideale per creare look adatti a ogni occasione.
7 in 1
Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della testa garantendo risultati rapidi e perfetti.
Le rivoluzionarie lame auto-affilanti, dalla forma arrotondata, catturano e tagliano i peli con un risultato sempre perfetto.
Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le impostazioni disponibili.
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Paolofuno
27/11/2016
Italia
semplice utilizzo
semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale
robrinay
19/05/2020
United Kingdom
Compratore verificato
Excellent multi use tool
So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.
Pro
Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.
Contro
None
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QG3080 Grooming kit
Data di utilizzo 2019-04-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per QG3080 Grooming kit
Data di utilizzo 2019-04-19
campa05
29/10/2016
España
Compratore verificato
excelente
excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit