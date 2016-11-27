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Fuori produzione

Multigroom series 3000Kit professionale

QG3080/10

4.8

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Kit professionale 7 in 1

Questo esclusivo kit professionale Philips QG3080 con rifinitore per capelli, barba, naso e orecchie è ideale per creare look adatti a ogni occasione.

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Kit professionale 7 in 1

  • 7 in 1

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Pettine per seguire il contorno per un funzionamento rapido e confortevole

Il pettine segue il contorno e si adatta alle curve della testa garantendo risultati rapidi e perfetti.

Lame SteelWave auto-affilanti per risultati precisi

Lame SteelWave auto-affilanti per risultati precisi

Le rivoluzionarie lame auto-affilanti, dalla forma arrotondata, catturano e tagliano i peli con un risultato sempre perfetto.

9 impostazioni della lunghezza integrate (1-18 mm)

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le impostazioni disponibili.

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4.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

27/11/2016

Italia

Italia

semplice utilizzo

semplice da utilizzare, solido e di qualità, funzionale, multiuso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3080/10 Kit professionale

19/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Excellent multi use tool

So we’re in lockdown and you can’t get to a Hairdressers? This multi attachment grooming tool is your answer to those bad hair/bad beard days. It’s easy to use, easy to to control and simple to clean.

Pro

Lots of easy to fit attachments to help you to self groom.

Contro

None

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QG3080 Grooming kit

Data di utilizzo 2019-04-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per QG3080 Grooming kit

Data di utilizzo 2019-04-19

29/10/2016

España

España

Compratore verificato

excelente

excelente producto y muy buen diseño solo elemental para hombre

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 QG3080/60 Grooming kit

Sì, consiglio questo prodotto

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