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  • Rasatura più rapida, più a fondo
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Fuori produzione

PowerTouch ProRasoio elettrico per pelle asciutta

PT925/19

Rasatura più rapida, più a fondo
Il nuovo sistema Philips PowerTouch aggiunge una sferzata di energia al tuo risveglio. Grazie a una maggiore durata, alle parti completamente lavabili e alle prestazioni di comprovata efficacia Triple Track, PowerTouch rende le tue operazioni mattutine più rapide che mai.
Vedi tutti i vantaggi

Rasatura più rapida, più a fondo

  • Lame TripleTrack

  • Testine oscillanti

Le lame TripleTrack coprono il 50% di superficie in più ad ogni passata

Le lame TripleTrack coprono il 50% di superficie in più ad ogni passata

Le testine di rasatura TripleTrack, con i 3 anelli di lame, coprono il 50% di pelle in più ad ogni passata. Le fessure e i fori DualPrecision ti consentono di radere peli corti e lunghi con estrema facilità.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Le testine si flettono in più direzioni per stare sempre a contatto con la pelle: il tutto per darti una rasatura precisa, rapida e confortevole.

Testine DualPrecision per radere i peli lunghi e quelli più corti

Testine DualPrecision per radere i peli lunghi e quelli più corti

Le testine DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti.

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