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Fuori produzione
PT925/19
Lame TripleTrack
Testine oscillanti
Le testine di rasatura TripleTrack, con i 3 anelli di lame, coprono il 50% di pelle in più ad ogni passata. Le fessure e i fori DualPrecision ti consentono di radere peli corti e lunghi con estrema facilità.
Le testine si flettono in più direzioni per stare sempre a contatto con la pelle: il tutto per darti una rasatura precisa, rapida e confortevole.
Le testine DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti.
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