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Fuori produzione

Shaver series 5000 PowerTouchRasoio elettrico per rasatura a secco

PT920/21

4.1
| (39) Recensioni | 84% di utenti consiglia questo prodotto
TripleTrack
Il rasoio elettrico Philips PowerTouch aggiunge una sferzata di energia al tuo risveglio. Ora con una maggiore durata, parti completamente lavabili e prestazioni di rasatura Triple Track, il PowerTouch rende le tue operazioni mattutine più rapide che mai.
Vedi tutti i vantaggi

Rade il 50% in più ad ogni passata

TripleTrack

  • Lame TripleTrack

  • Testine oscillanti

Circa 60 minuti di rasatura senza filo, 1 ora di ricarica

Circa 60 minuti di rasatura senza filo, 1 ora di ricarica

Circa 60 minuti di alimentazione senza filo per 21 rasature; si ricarica completamente in 1 ora, quindi è sempre pronto all'uso

Sistema Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole

Sistema Super Lift&Cut per una rasatura precisa e confortevole

Il sistema a due lame integrato nel nostro rasoio elettrico solleva ogni pelo per una rasatura confortevole e profonda sotto il livello della pelle

Il sistema Dynamic per il contorno del viso segue con precisione le linee di viso e collo

Il sistema Dynamic per il contorno del viso segue con precisione le linee di viso e collo

Il rasoio si adatta automaticamente alla forma del viso e del collo per una rasatura più accurata

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

39

Recensioni

84%

di utenti consiglia questo prodotto

24/03/2016

Italia

Italia

Rasoio semplice, facile, veloce, poco rumoroso

Per anni ho usato Dovo Solingen a mano libera. Sono poi passato alla rasatura elettrica con un modello a lamina e testina oscillante (Braun Sixtant) ma, benchè il rasoio funzionasse benissimo non era il tipo di rasatura adatto a me. Sono quindi passato in casa Philips. Ho avuto diversi modelli marchiati Philishave: il 1604 a rete, il 990 ricaricabile, il Tracer e il 20 a pile. Gli ultimi due ancora funzionanti egregiamente. Ho deciso di acquistare due nuovi modelli serie 5000 (il PT919 e il PT860). Sono rasoi estremamente rapidi nella ricarica, ergonomici, facili nella pulizia e manutenzione, poco rumorosi (è sempre un motorino che gira), quasi nessuna vibrazione avvertibile utilizzandolo, testine di nuova concezione. Certamente c'è ampia scelta di modelli (e a Philips le idee non mancano). Il trimmer è facile da usare e aprendosi si ribalta verso l'alto permettendo di distanziare il body del rasoio, dando così una maggior facilità e precisione di utilizzo (stesso sistema già adottato sul 990). Modello di rasoio adatto soprattutto per chi ha fretta e vuole , al contempo, una rasatura affidabile "al volo".

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoio elettrico per rasatura a secco

16/08/2014

Italia

Italia

Rasoio eccezionale

Un rasoio eccezionale, funziona alla perfezione, la durata della batteria è ottima. Chi sceglie questo prodotto va sul sicuro. Non ha nessun difetto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Rasoio elettrico per rasatura a secco

18/10/2013

Italia

Italia

questo prodotto a caratteristiche eccellenti

Ho sempre usato da oltre 40 anni i vostri rasoi Philips e pertanto sono fiero di averlo comprato di nuovo. Complimenti vi siete superati per il nuovo prodotto per la funzionalità, molto silenzioso e perfetto. Distinti saluti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Rasoio elettrico per rasatura a secco

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