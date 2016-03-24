Per anni ho usato Dovo Solingen a mano libera. Sono poi passato alla rasatura elettrica con un modello a lamina e testina oscillante (Braun Sixtant) ma, benchè il rasoio funzionasse benissimo non era il tipo di rasatura adatto a me. Sono quindi passato in casa Philips. Ho avuto diversi modelli marchiati Philishave: il 1604 a rete, il 990 ricaricabile, il Tracer e il 20 a pile. Gli ultimi due ancora funzionanti egregiamente. Ho deciso di acquistare due nuovi modelli serie 5000 (il PT919 e il PT860). Sono rasoi estremamente rapidi nella ricarica, ergonomici, facili nella pulizia e manutenzione, poco rumorosi (è sempre un motorino che gira), quasi nessuna vibrazione avvertibile utilizzandolo, testine di nuova concezione. Certamente c'è ampia scelta di modelli (e a Philips le idee non mancano). Il trimmer è facile da usare e aprendosi si ribalta verso l'alto permettendo di distanziare il body del rasoio, dando così una maggior facilità e precisione di utilizzo (stesso sistema già adottato sul 990). Modello di rasoio adatto soprattutto per chi ha fretta e vuole , al contempo, una rasatura affidabile "al volo".