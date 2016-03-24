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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Testine oscillanti TripleTrack
60 min uso cordless/1 h di ricarica
Rifinitore a scomparsa
Astuccio e supporto di ricarica
Le testine di rasatura TripleTrack, con i 3 anelli di lame, coprono il 50% di pelle in più ad ogni passata. Le fessure e i fori DualPrecision ti consentono di radere peli corti e lunghi con estrema facilità.
Le testine si flettono in più direzioni per stare sempre a contatto con la pelle: il tutto per darti una rasatura precisa, rapida e confortevole.
Le testine DualPrecision radono alla perfezione peli lunghi e barba corta. 1. Le fessure radono i peli più lunghi. 2. I fori radono i peli più corti.
4.1
su 5
39
Recensioni
84%
di utenti consiglia questo prodotto
Tutankamon
24/03/2016
Italia
Rasoio semplice, facile, veloce, poco rumoroso
Per anni ho usato Dovo Solingen a mano libera. Sono poi passato alla rasatura elettrica con un modello a lamina e testina oscillante (Braun Sixtant) ma, benchè il rasoio funzionasse benissimo non era il tipo di rasatura adatto a me. Sono quindi passato in casa Philips. Ho avuto diversi modelli marchiati Philishave: il 1604 a rete, il 990 ricaricabile, il Tracer e il 20 a pile. Gli ultimi due ancora funzionanti egregiamente. Ho deciso di acquistare due nuovi modelli serie 5000 (il PT919 e il PT860). Sono rasoi estremamente rapidi nella ricarica, ergonomici, facili nella pulizia e manutenzione, poco rumorosi (è sempre un motorino che gira), quasi nessuna vibrazione avvertibile utilizzandolo, testine di nuova concezione. Certamente c'è ampia scelta di modelli (e a Philips le idee non mancano). Il trimmer è facile da usare e aprendosi si ribalta verso l'alto permettendo di distanziare il body del rasoio, dando così una maggior facilità e precisione di utilizzo (stesso sistema già adottato sul 990). Modello di rasoio adatto soprattutto per chi ha fretta e vuole , al contempo, una rasatura affidabile "al volo".
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/22 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Apache
16/08/2014
Italia
Rasoio eccezionale
Un rasoio eccezionale, funziona alla perfezione, la durata della batteria è ottima. Chi sceglie questo prodotto va sul sicuro. Non ha nessun difetto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Paulnini
18/10/2013
Italia
questo prodotto a caratteristiche eccellenti
Ho sempre usato da oltre 40 anni i vostri rasoi Philips e pertanto sono fiero di averlo comprato di nuovo. Complimenti vi siete superati per il nuovo prodotto per la funzionalità, molto silenzioso e perfetto. Distinti saluti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Rasoio elettrico per rasatura a secco