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Fuori produzione

Shaver series 5000 PowerTouchRasoio elettrico per rasatura a secco

PT849/26

ComfortCut
Il rasoio PowerTouch 5000 rende la tua sveglia più energica. Le testine completamente lavabili e le lame ComfortCut ti offrono una rasatura più confortevole. Adesso, grazie al sistema SmartClean, il tuo rasoio sarà sempre come nuovo, ogni giorno.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Rasatura veloce e confortevole

ComfortCut

  • Lame ComfortCut

  • Flex & Float

  • Sistema SmartClean

Lame ComfortCut per una rasatura precisa e scorrevole

Lame ComfortCut per una rasatura precisa e scorrevole

Le lame ComfortCut hanno bordi arrotondati che consentono di scorrere delicatamente sulla pelle per avere sempre una rasatura precisa e confortevole.

La tecnologia Flex & Float è in grado di seguire la sagoma del viso e del collo

La tecnologia Flex & Float è in grado di seguire la sagoma del viso e del collo

Si adatta automaticamente alla forma del viso e del collo per una rasatura più accurata.

SmartClean mantiene il tuo rasoio elettrico come nuovo ogni giorno

SmartClean mantiene il tuo rasoio elettrico come nuovo ogni giorno

Con la semplice pressione di un pulsante, SmartClean pulisce, lubrifica e carica il tuo rasoio, assicurandoti prestazioni ottimali giorno dopo giorno.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 