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Fuori produzione
PT849/26
Lame ComfortCut
Flex & Float
Sistema SmartClean
Le lame ComfortCut hanno bordi arrotondati che consentono di scorrere delicatamente sulla pelle per avere sempre una rasatura precisa e confortevole.
Si adatta automaticamente alla forma del viso e del collo per una rasatura più accurata.
Con la semplice pressione di un pulsante, SmartClean pulisce, lubrifica e carica il tuo rasoio, assicurandoti prestazioni ottimali giorno dopo giorno.
Recensioni
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.