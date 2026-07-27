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Tutte le serie

  • Stiratura veloce con vapore automatico
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Serie 7000Ferro generatore di vapore PerfectCare

PSG7300/80

Stiratura veloce con vapore automatico
La nuova Serie PerfectCare 7000 è progettata per permetterti di stirare con facilità grazie al vapore automatico. Mediante la nostra nuova tecnologia con sensore di movimento, quando inizi a stirare viene emesso un potente getto di vapore automatico. Mentre la tecnologia OptimalTEMP garantisce zero bruciature su tutti i tessuti stirabili.
Vedi tutti i vantaggi

Stiratura facile. Ottimi risultati.

Stiratura veloce con vapore automatico

  • Vapore automatico con sensore di rilevamento del movimento

  • Stiratura a vapore in verticale per tende e capi appesi

  • OptimalTEMP: zero bruciature su qualsiasi capo

  • Fino a 170 g/min di vapore e getto di vapore da 650 g

  • 1 ora di stiratura con un capiente serbatoio dell'acqua da 1,5L

Vapore automatico intelligente per una stiratura senza sforzo

Vapore automatico intelligente per una stiratura senza sforzo

La tecnologia con sensore di movimento riconosce quando il ferro si sposta sui capi e rilascia automaticamente un getto di vapore potente. Rilassati e goditi una stiratura facile e veloce, mentre il ferro eroga il vapore al posto tuo.

Motore a vapore TurboPower per un getto potente

Motore a vapore TurboPower per un getto potente

Motore a vapore TurboPower per un'esperienza di stiratura migliorata con un getto di vapore più potente, senza interruzioni. Il motore TurboPower previene le macchie di umidità sui capi durante la stiratura* e riduce i tempi di attesa dell'asciugatura, per indumenti subito pronti all'uso.

Piastra SteamGlide Elite per la massima scorrevolezza

Piastra SteamGlide Elite per la massima scorrevolezza

SteamGlide Elite è la nostra tecnologia più recente e avanzata per prestazioni di scorrevolezza ottimali e un'eccellente resistenza ai graffi. L'esclusivo strato in nanotitanio garantisce la massima scorrevolezza su tutti i capi per risultati estremamente rapidi.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto al modello PSG8000S

  2. rispetto alla modalità MAX

  3. Testato da un istituto esterno per batteri del tipo Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su un tempo di stiratura a vapore di 1 minuto.