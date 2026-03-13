Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Stiratura
Tutte le serie
PerfectCare Serie 7000 Ferro da stiro con caldaia
Supporto
PSG7200/20
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Tutti (3)
Come si rimuove il calcare dal ferro generatore di vapore Philips?
Come pulire la piastra del ferro generatore di vapore Philips
Come pulire il serbatoio dell'acqua del ferro generatore di vapore Philips
Il ferro generatore di vapore Philips lascia punti lucidi o impronte sugli indumenti
Fuoriuscita di vapore o acqua dalla manopola EASY DE-CALC del ferro generatore di vapore Philips
L'asse da stiro è umida e sono presenti macchie d'acqua sul pavimento
Il ferro generatore di vapore del ferro Philips non si riscalda
Acqua e/o vapore fuoriescono dalla manopola DE-CALC e da sotto la base del ferro generatore di vapore Philips
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti