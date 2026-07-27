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Tutte le serie

  • Pratico e potente
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PerfectCare Serie 7000Ferro da stiro con caldaia

PSG7200/20

Pratico e potente
Il nuovo PerfectCare Serie 7000 è progettato per garantire comfort e praticità. Leggero e maneggevole, è dotato di un potente getto di vapore per offrire rapidamente risultati ottimali. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, nessuna bruciatura garantita su ogni tipo di tessuto stirabile.
Vedi tutti i vantaggi

Stiratura facile. Ottimi risultati.

Pratico e potente

  • Stiratura a vapore in verticale per tende e capi appesi

  • OptimalTEMP: zero bruciature su qualsiasi capo

  • Fino a 160 g/min di vapore e getto di vapore da 600 g

  • 1 ora di stiratura con un capiente serbatoio dell'acqua da 1,5L

Motore a vapore TurboPower per un getto potente

Motore a vapore TurboPower per un getto potente

Motore a vapore TurboPower per un'esperienza di stiratura migliorata con un getto di vapore più potente, senza interruzioni. Il motore TurboPower previene le macchie di umidità sui capi durante la stiratura* e riduce i tempi di attesa dell'asciugatura, per indumenti subito pronti all'uso.

Piastra SteamGlide Elite per la massima scorrevolezza

Piastra SteamGlide Elite per la massima scorrevolezza

SteamGlide Elite è la nostra tecnologia più recente e avanzata per prestazioni di scorrevolezza ottimali e un'eccellente resistenza ai graffi. L'esclusivo strato in nanotitanio garantisce la massima scorrevolezza su tutti i capi per risultati estremamente rapidi.

Capiente serbatoio dell'acqua estraibile da 1,5L per facilitare la ricarica

Capiente serbatoio dell'acqua estraibile da 1,5L per facilitare la ricarica

Fino a 1 ora di autonomia grazie al serbatoio dell'acqua da 1,5 litri. Quando il serbatoio è vuoto, un segnale acustico e luminoso ti avvisa di riempirlo, operazione che puoi eseguire facilmente sotto il rubinetto tramite l'apposita ampia apertura.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto al modello PSG8000S

  2. rispetto alla modalità MAX

  3. Testato da un istituto esterno per batteri del tipo Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 su un tempo di stiratura a vapore di 1 minuto.