Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 12,2 mm/chiuse sul retro
Microfono integrato
Black
In ear
Rispondi alle chiamate e metti in pausa la tua playlist senza toccare lo smartphone. Il microfono integrato con cancellazione dell'eco garantisce un audio nitido durante le conversazioni. Quando ascolti musica e podcast, i driver acustici al neodimio perfettamente sincronizzati offrono un audio nitido e ricco di dettagli.
Ti piace il tuo servizio di streaming ad alta risoluzione? Utilizza queste cuffie con audio ad alta risoluzione per sentire di più. In grado di riprodurre le alte frequenze fino a 40 kHz, offrono un audio più ricco di dettagli quando ti sposti.
Grazie al tubo acustico ovale e ai cuscinetti per auricolari in gomma intercambiabili disponibili in tre misure, potrai contare su un isolamento perfetto. Ascolta ciò che vuoi per tutto il giorno nel massimo comfort e scopri l'eccellente tecnologia di isolamento passivo del rumore.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Pro
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Contro
/
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon