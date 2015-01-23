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Fuori produzione
Il dispositivo ideale per le tue feste
Organizza il party più all'avanguardia della storia! Con i due dischi girevoli di Philips NTRX100 puoi riprodurre e caricare i contenuti di due smartphone e mixare e combinare le rispettive librerie. E grazie alla tecnologia NCF One-Touch puoi riprodurre la musica in streaming via Bluetooth in modalità wireless.
380 W
Disponibile per tutta la gamma dei bassi, NX bass amplifica momentaneamente i bassi e le sonorità al massimo. Utilizza il pulsante NX bass per un ottenere un suono più corposo, per far impazzire gli effetti di luce e sentire il potente riverbero dei bassi del subwoofer in tutto il corpo.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Devin78
23/01/2015
Deutschland
Großartiger Sound. Party mit diesem "Monster" macht mächtig Spaß!
Erstklassige Verarbeitungsqualität, super Sound ... der Bass macht alles und jeden platt, schickes Design und innovative Technologien wie Near Field Communication und Bluetooth.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per NTRX100 HiFi-Minisystem
Sì, consiglio questo prodotto
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DomiDoL62
10/08/2017
France
Qualité de son exceptionnelle !!!
Cette mini chaîne a un son d'une très bonne qualité, c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a un bel esthétique. Ce double système de branchement d'appareil permet de mixer tout ce que l'on peut connecter. On peut coupler une autre chaîne HI-FI avec une fiche RCA si l'on veut encore plus de puissance et de possibilité de modifier le son. La puissance ne permet pas de remplir une salle de concert mais dans une pièce normal, à une puissance correct la qualité des basses vous transportent. C'est ce qui m'a plu. Le passage des niveaux de basse DBB Off, 1,2,3 occasionne une coupure de son d'une seconde, je ne trouve pas ça agréable. il manque le réglage des graves et des aigues malgré l'équaliseur près programmé. Le NX BASS est complètement absurde. Il faut l'essayer pour comprendre. La FM est obsolète !!! Vu le prix, il fallait installer une Web Radio. Il faut être bien en face pour que la télécommande fonctionne. A l'allumage de la chaîne la puissance se met tout de suite à 17. C'est trop. Il n'y a pas de prise casque pour une écoute normal. La prise casque existante ne s'utilise que pour le mixage. Un peu lourde à transporter malgré les deux grosses poignées. Elle ne garde pas en mémoire la pause que l'on fait sur une clé USB quand on éteint la chaîne. Ca revient toujours au début du morceau car après un certain lapse de temps la chaîne s'éteint toute seule. En résumé : la superbe qualité du son et des basses permet un équilibre avec tous les défauts...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per NTRX100 Minichaîne hi-fi
Sì, consiglio questo prodotto
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Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore agli 85 decibel: potrebbe recare danni all'udito.