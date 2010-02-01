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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
NP1100/12
Libera la tua musica
Collegando il proprio Network Music Player Philips Streamium NP1100 al PC e al sistema audio, puoi goderti la tua libreria musicale sul PC e la radio Internet in modalità wireless. Un mondo di possibilità musicali!
Radio via Internet gratuita
Ampio display LCD
Controlla tutte le funzioni di Streamium comodamente seduto sul divano. Effettua ricerche, naviga e riproduci i brani in modo semplice e veloce. Grazie alla ricerca alfanumerica, alle funzioni di scorrimento e ricerca veloce, potrai accedere rapidamente alle stazioni radio su Internet o ai brani sul PC. Il sistema di controllo Streamium è nel palmo della tua mano.
Network Music Player Streamium è pronto per essere collegato a un dispositivo audio a scelta in molti modi; ad esempio tramite collegamento digitale e analogico, tramite gli altoparlanti portatili o le cuffie.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
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