Telecomando per una navigazione facilitata

Controlla tutte le funzioni di Streamium comodamente seduto sul divano. Effettua ricerche, naviga e riproduci i brani in modo semplice e veloce. Grazie alla ricerca alfanumerica, alle funzioni di scorrimento e ricerca veloce, potrai accedere rapidamente alle stazioni radio su Internet o ai brani sul PC. Il sistema di controllo Streamium è nel palmo della tua mano.