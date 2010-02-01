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Fuori produzione

StreamiumNetwork Music Player

NP1100/12

Libera la tua musica

Collegando il proprio Network Music Player Philips Streamium NP1100 al PC e al sistema audio, puoi goderti la tua libreria musicale sul PC e la radio Internet in modalità wireless. Un mondo di possibilità musicali!

Vedi tutti i vantaggi

Goditi la musica dal PC e da Internet in modalità wireless

Libera la tua musica

  • Radio via Internet gratuita

  • Ampio display LCD

Grande schermo, grandi icone e testo ingrandito

Grande schermo, grandi icone e testo ingrandito

Telecomando per una navigazione facilitata

Telecomando per una navigazione facilitata

Controlla tutte le funzioni di Streamium comodamente seduto sul divano. Effettua ricerche, naviga e riproduci i brani in modo semplice e veloce. Grazie alla ricerca alfanumerica, alle funzioni di scorrimento e ricerca veloce, potrai accedere rapidamente alle stazioni radio su Internet o ai brani sul PC. Il sistema di controllo Streamium è nel palmo della tua mano.

Connettori digitali

Connettori digitali

Network Music Player Streamium è pronto per essere collegato a un dispositivo audio a scelta in molti modi; ad esempio tramite collegamento digitale e analogico, tramite gli altoparlanti portatili o le cuffie.

Specifiche tecniche

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