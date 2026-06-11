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  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
  • Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria

Philips Airfryer Serie 5000 da 9.5L con Maxi Cestello e vaporeFriggitrice ad aria

NA565/02

5
| (2) Recensioni
Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria
L'Airfryer Megabasket si adatta alle tue esigenze con un cestello extra large da 9.5L o due cestelli (3L + 6L). Cuoci a vapore e aria, a vapore o ad aria per risultati succosi, teneri e croccanti. Dalle arrosti domenicali alle verdure colorate. Pasti perfetti per tutta la famiglia, ogni volta.
Vedi tutti i vantaggi

Più consistenze, nuovi sapori, più facile da pulire

Megabasket flessibile per cottura a vapore, mista o ad aria

  • Passa facilmente da 1 Megabasket a 2 cestelli

  • Frittura ad aria versatile. Ora con cottura a vapore e aria e a vapore

  • Pulizia automatica facile con SteamClean

  • Guida, supporto e ricettario con l'app gratuita HomeID

Cestello flessibile che si adatta a ogni occasione

Cestello flessibile che si adatta a ogni occasione

Che si tratti di una cena tranquilla per due o di sfamare tutta la famiglia allargata, sei sempre pronto. Cucina in due cestelli separati da 3L + 6L per la comodità quotidiana, o trasformali in un enorme Megabasket da circa 10L per i pasti più importanti – abbastanza grande per 2,5 kg di patatine, 1,9 kg di costine o un pollo intero. Utilizza Steamfry, vapore o frittura ad aria simultaneamente per ottenere consistenze perfette ogni volta.

Scopri nuove consistenze con la potenza di Steamfry

Scopri nuove consistenze con la potenza di Steamfry

Vapore e frittura ad aria lavorano insieme per offrire risultati che vanno oltre la croccantezza – trattengono l'umidità, migliorano la tenerezza e creano consistenze sia succose che dorate, offrendoti il meglio di entrambi i mondi. Perfetto per pizze dorate, pane croccante, pollo succulento e verdure arrostite con il tuo Airfryer con vapore.

Preserva i nutrienti con il vapore

Preserva i nutrienti con il vapore

La tecnologia a vapore conserva fino al 93% dei nutrienti* creando consistenze morbide e tenere che si sciolgono in bocca. Dai soffici ravioli al salmone perfettamente cotto al vapore, verdure che restano vibranti e proteine incredibilmente succose. Una cucina sana che ha un sapore straordinario e che conquista amici e famiglia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

4
3
2
1

11/06/2026

Nederland

Nederland

Top

De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.

Questa revisione è stata effettuata per Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

Questa revisione è stata effettuata per Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

24/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.

Questa revisione è stata effettuata per Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

Questa revisione è stata effettuata per Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

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  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Misurazione di laboratorio esterno, basata sul tasso di conservazione della vitamina C rispetto ai fiori di broccoli non cotti.

  2. Per risultati ottimali, utilizza la funzione di pulizia a vapore nel cestello grande per 15 minuti dopo ogni utilizzo.

  3. Rispetto alle patatine fritte cucinate in una friggitrice tradizionale *vs. Airfryer Philips con tecnologia Rapid Air.

  4. Consentito utilizzare solo contenitori in vetro, alluminio, ceramica o acciaio inossidabile per riscaldare.

  5. Il numero di ricette può variare in base al paese.

  6. Misurazione di laboratorio interno NA56x con salmone rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. I risultati possono variare in base alla ricetta.