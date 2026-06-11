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NA565/02
Passa facilmente da 1 Megabasket a 2 cestelli
Frittura ad aria versatile. Ora con cottura a vapore e aria e a vapore
Pulizia automatica facile con SteamClean
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Che si tratti di una cena tranquilla per due o di sfamare tutta la famiglia allargata, sei sempre pronto. Cucina in due cestelli separati da 3L + 6L per la comodità quotidiana, o trasformali in un enorme Megabasket da circa 10L per i pasti più importanti – abbastanza grande per 2,5 kg di patatine, 1,9 kg di costine o un pollo intero. Utilizza Steamfry, vapore o frittura ad aria simultaneamente per ottenere consistenze perfette ogni volta.
Vapore e frittura ad aria lavorano insieme per offrire risultati che vanno oltre la croccantezza – trattengono l'umidità, migliorano la tenerezza e creano consistenze sia succose che dorate, offrendoti il meglio di entrambi i mondi. Perfetto per pizze dorate, pane croccante, pollo succulento e verdure arrostite con il tuo Airfryer con vapore.
La tecnologia a vapore conserva fino al 93% dei nutrienti* creando consistenze morbide e tenere che si sciolgono in bocca. Dai soffici ravioli al salmone perfettamente cotto al vapore, verdure che restano vibranti e proteine incredibilmente succose. Una cucina sana che ha un sapore straordinario e che conquista amici e famiglia.
5.0
su 5
2
Recensioni
Kokenmetluc
11/06/2026
Nederland
Top
De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.
Questa revisione è stata effettuata per Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
Questa revisione è stata effettuata per Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
JosephinP
24/03/2026
Deutschland
Parte della promozione
Tolles Gerät
Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.
Questa revisione è stata effettuata per Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Questa revisione è stata effettuata per Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Misurazione di laboratorio esterno, basata sul tasso di conservazione della vitamina C rispetto ai fiori di broccoli non cotti.
Per risultati ottimali, utilizza la funzione di pulizia a vapore nel cestello grande per 15 minuti dopo ogni utilizzo.
Rispetto alle patatine fritte cucinate in una friggitrice tradizionale *vs. Airfryer Philips con tecnologia Rapid Air.
Consentito utilizzare solo contenitori in vetro, alluminio, ceramica o acciaio inossidabile per riscaldare.
Il numero di ricette può variare in base al paese.
Misurazione di laboratorio interno NA56x con salmone rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. I risultati possono variare in base alla ricetta.