Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
NA555/00
Teneri e croccanti, fino al 90% di grassi in meno
Cottura perfetta, consistenza tenera e delicata
Cottura a vapore e frittura ad aria, senza bruciature
Dì addio all'accumulo di grasso con la pulizia a vapore
Pulizia cestello a vapore o in lavastoviglie
Tecnologia RapidAir Plus brevettata, con esclusivo design a stella marina, l'aria calda circola intorno e attraverso il cibo con un flusso più rapido, assicurando una cottura uniforme all'interno e all'esterno, per deliziosi piatti fatti in casa
Airfryer da 9L con 2 cestelli e funzione di cottura a vapore: il cestello da 6L per le pietanze principali, le patatine e i piatti preferiti e il cestello da 3L per contorni e spuntini. Può contenere fino a 1100 g di patatine, 1600 g di verdure o 12 cosce di pollo. Il cestello grande può anche contenere un pollo intero da 1,2 kg.
Sincronizza automaticamente i tempi di cottura dei 2 cestelli per pasti pronti nello stesso momento
5.0
su 5
12
Recensioni
MichelleR
28/07/2026
Italia
Parte della promozione
Due cotture in simultanea
Avevo già la friggitrice ad aria Philips ma senza la cottura a vapore e mi trovavo benissimo, ma questa è una spanna superiore. Cottura omogenea, possibilità di cotture diverse tra cestelli in simultanea e una affidabilità del marchio che non passa di certo inosservata. Assolutamente la migliore in circolazione secondo me! Non ne farete più a meno!
Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
MariaTeresaM
12/07/2026
Italia
Parte della promozione
Leggerezza nelle pietanze senza rinunciare al gusto
È la scoperta della vita un aiuto fondamentale nella vita quotidiana di una mamma con quattro figli cuoce in maniera simultanea più pietanze e anche in maniera sana con la modalità vapore addio, olio fritto tutto è più leggero ma con il solito gusto super croccante .. 1 vera svolta i tempi di cottura sono diminuiti rispetto a un forno tradizionale o alla cottura in padella, non fa eccessivo rumore! Facile ed intuitiva da utilizzare super approvata ￼
Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
ElenaS
10/07/2026
Italia
Parte della promozione
Un'ottima alleata in cucina
Ho testato a lungo il prodotto prima di recensirlo e, senza troppi giri di parole, posso certamente affermare che è stata un'esperienza molto positiva! La possibilità di cuocere in due modalità contemporaneamente - friggitrice ad aria e vaporiera - è un eccellente valore aggiunto. Potendo diversificare modi e tempi di cottura si possono preparare rapidamente piatti completi. Il tutto senza avere odori di fritto in cucina e nella massima sicurezza. È anche facile da pulire dopo l'utilizzo, soprattutto utilizzando apposite pirofile o carta da forno adatte a questo tipo di elettrodomestico. Le dimensioni non indifferenti sono l'unico difetto: è necessario disporre di adeguato spazio in cucina. In ogni caso, cucina spaziosa permettendo, consiglio questo modello a tutti coloro che non hanno ancora una friggitrice ad aria e anche a coloro che vogliono cambiare in meglio. Grazie Philips e grazie Influenster.
Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
Questa revisione è stata effettuata per Airfryer Serie 5000 da 9.0L con cottura a vapore NA555/00 Friggitrice ad aria
¹ Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale
² Misurazione di laboratorio esterno, in base al contenuto di vitamina C nei broccoli.
³ Per risultati ottimali, usa la funzione di pulizia a vapore nel cestello grande per 15 minuti dopo ogni uso.
⁴ Confronto basato sulla cottura di un pollo intero per 80 minuti usando la funzione di cottura a vapore e frittura ad aria rispetto alla funzione di frittura ad aria
⁵ Test di degustazione esterno con 30 utenti di Airfryer
⁶ Misurazione di laboratorio interno NA55x con salsicce rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. I risultati potrebbero variare a seconda della ricetta.
⁷ Coscia di pollo: fino al 40% di grassi in meno nel piatto preparato rispetto a quello crudo