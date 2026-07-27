Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
NA460/00
Occupa il 45% di spazio in meno
2 cestelli verticali, per cuocere il doppio dei pasti
Croccanti e cotti uniformemente con la tecnologia Rapid Air
Prepara 2 piatti diversi pronti nello stesso momento
La nostra Airfryer con cestelli verticali, consente di preparare pasti deliziosi in modo semplice e di risparmiare il 45% di spazio sul piano di lavoro.*
Friggitrice ad aria extra-large da 10L con doppio cestello verticale da 5L. La nostra airfryer formato famiglia gestisce facilmente fino a 1,4 kg di patatine, 2 kg di verdure o 24 cosce di pollo. Puoi anche cuocere comodamente un pollo intero da 1,2 kg in ciascun cestello da 5L.
Pasti perfettamente croccanti fuori e teneri dentro grazie alla tecnologia verticale RapidAir. L’aria calda proveniente dall’alto circola intorno agli alimenti per garantire una cottura sempre uniforme.
Recensioni
Rispetto ad altre Philips Airfryer
Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale
Misurazione interna di laboratorio su Airfryer NA46x con salmone e petto di pollo vs. utilizzo di un forno di classe A. I risultati possono variare a seconda della ricetta.