Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
NA351/00
Due cestelli asimmetrici con cottura autonoma o sincronizzata
Cestelli lavabili in lavastoviglie
Guida, supporto e ricettario con l'app gratuita HomeID
Basta cibi bruciati o poco cotti. Il nostro design brevettato ottimizza la circolazione del calore non solo intorno agli alimenti, ma anche attraverso di essi per risultati ottimali: cibi sempre croccanti, teneri e cotti uniformemente.
Friggitrice ad aria con 2 cestelli: il cestello grande è perfetto per piatti principali, patatine fritte e tutto quello ami di più. Utilizza il cestello più piccolo per contorni, verdure e spuntini.
Sincronizza automaticamente i tempi di cottura nei 2 cestelli, in modo da poter servire insieme tutte le pietanze. Un piatto unico e ben caldo.
Recensioni
Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale.
Test effettuato sulle salsicce nel cestello di sinistra rispetto ai tradizionali forni a convezione.
Test effettuato sulle salsicce nel cestello di sinistra rispetto ai tradizionali forni a convezione.