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  • Progettato per i tuoi pasti bilanciati
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Airfryer Serie 3000 da 9.0L con doppio cestelloFriggitrice ad aria

NA351/00

Progettato per i tuoi pasti bilanciati
Airfryer Philips con doppio cestello Serie 3000 consente la preparazione di due piatti caldi e pronti contemporaneamente. Gusta una cucina sana e deliziosa: hai a disposizione un cestello grande per realizzare primi piatti in grandi quantità e uno piccolo per contorni o pasti per una persona.
Vedi tutti i vantaggi

Croccante, tenero e cotto alla perfezione

Progettato per i tuoi pasti bilanciati

  • Due cestelli asimmetrici con cottura autonoma o sincronizzata

  • Cestelli lavabili in lavastoviglie

  • Guida, supporto e ricettario con l'app gratuita HomeID

Croccanti, teneri e cotti uniformemente con la tecnologia Rapid Air Plus

Croccanti, teneri e cotti uniformemente con la tecnologia Rapid Air Plus

Basta cibi bruciati o poco cotti. Il nostro design brevettato ottimizza la circolazione del calore non solo intorno agli alimenti, ma anche attraverso di essi per risultati ottimali: cibi sempre croccanti, teneri e cotti uniformemente.

2 cestelli e 2 misure adatti per qualsiasi pasto

2 cestelli e 2 misure adatti per qualsiasi pasto

Friggitrice ad aria con 2 cestelli: il cestello grande è perfetto per piatti principali, patatine fritte e tutto quello ami di più. Utilizza il cestello più piccolo per contorni, verdure e spuntini.

Stabilisci la durata così che entrambe le parti finiscano contemporaneamente.

Stabilisci la durata così che entrambe le parti finiscano contemporaneamente.

Sincronizza automaticamente i tempi di cottura nei 2 cestelli, in modo da poter servire insieme tutte le pietanze. Un piatto unico e ben caldo.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto alle patatine preparate in una friggitrice tradizionale.

  2. Test effettuato sulle salsicce nel cestello di sinistra rispetto ai tradizionali forni a convezione.

  3. Test effettuato sulle salsicce nel cestello di sinistra rispetto ai tradizionali forni a convezione.