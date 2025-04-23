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Multigroom series 5000 11 in 1, Barba, capelli e corpo
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MG5730/15
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Come va rifinita la barba con il mio dispositivo Philips?
Come si tagliano i capelli con un regolacapelli o un Multigroom Philips?
È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?
Come si pulisce il Bodygroom Philips?
È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?
MultigroomPettine per il corpo: 5 mm
Beardtrimmer series 5000Rifinitore di precisione
Alimentatore A00390
Pettine regolabarba: 2 mm
Multigroom series 3000 Regolacapelli
Lame
MultigroomPettine regolabarba: 1 mm
Multigroom Pettine per capelli da 12 mm
MultigroomPettine regolabile
MultigroomPettine per capelli da 9 mm
MultigroomPettine per il corpo: 3 mm
MultigroomPettine da 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomRifinitore per naso e orecchie
Multigroom series 5000& 7000Mini lamina
ShaversSpazzolina pulizia
Il rifinitore per naso Philips non funziona
La pelle è irritata dopo l'utilizzo del Bodygroom Philips
Il mio nuovo rifinitore o rasoio Philips non si accende
La batteria del regolacapelli/Bodygroom Philips si scarica rapidamente
Il Bodygroom, il regolabarba o il regolacapelli Philips non si carica
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