Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
11 accessori
Tecnologia DualCut
Fino a 80 minuti di autonomia
Impermeabile
Questo rifinitore all-in-one è dotato della tecnologia avanzata DualCut per la massima precisione. È dotato di lame doppie ed è progettato per rimanere sempre affilato come il primo giorno.
Il rifinitore all-in-one Philips Multigroom è dotato di 11 accessori per una soluzione completa per la cura del corpo.
Crea linee pulite e diritte e rifinisci in modo uniforme i peli più folti grazie alle lame di precisione in acciaio del rifinitore per il corpo e regolabarba. Le lame non si corrodono, non arrugginiscono e sono autoaffilanti per una maggiore durata.
4.5
su 5
62
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Jack84
24/06/2024
Italia
Compratore verificato
Prodotto eccezzionale
Meraviglioso strumento per sfoltire la barba, disegnarlo con precisione, ottimo per rasare i capelli. Geniale il mini rasoio in dotazione
Pro
Leggero, veloce, preciso, durata batteria
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/15 9 in 1, Barba e capelli
smeg 1946
29/01/2023
Italia
Compratore verificato
facilità
facile da utilizzare semplice ottimo per per sistemare la lunghezza della barba
Pro
semplicità
Contro
niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo
VitoLeonardo
29/01/2023
Italia
Compratore verificato
Ottime funzioni.
Un’ottimo prodotto, non c’è dubbio. Solo un pò problematiche le funzioni per inserire la testina per il taglio, per il resto, riscrivo, un’ottimo prodotto, non c’è dubbio.
Pro
Ottime funzioni.
Contro
Problema per inserire la testina.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 5000 MG5720/90 10 in 1, Barba, capelli e corpo