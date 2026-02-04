Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Lame con punte arrotondate
Lame autoaffilanti
LED di ricarica e batteria scarica
Pettine regolabile (3-7 mm)
Il nostro rifinitore è dotato di 8 accessori che ti consentono di rifinire e modellare i peli del viso, del corpo e i capelli, soddisfacendo comodamente tutte le tue esigenze di cura personale.
Le lame e i pettini del rifinitore creano linee pulite e dritte per ottenere il tuo look ideale con facilità.
Aggancia il pettine per capelli e scegli tra le diverse impostazioni di lunghezza per mantenere facilmente la tua acconciatura a casa.
4.3
su 5
82
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
04/02/2026
Italia
Compratore verificato
Comodo e preciso
Testine intercambiabili, precisione di taglio, maneggevole
Pro
Testine intercambiabili
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Rifinitore 6 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Rifinitore 6 in1
MarcoFsc
31/10/2023
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto!
Facile da utilizzare, completo, maneggevole, un prodotto ben strutturato e con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.
Pro
Facilità di utilizzo
Contro
Niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli
sonnenheim75
02/07/2023
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Facile da usare,sono molto soddisfatto di questo prodotto
Pro
Pratico,di facile utilizzo
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli
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