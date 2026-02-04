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  • Un unico strumento per uno styling semplice ed efficiente
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All-in-One Trimmer 3000 SeriesRifinitore 7 in1

MG3920/15

4.3
| (82) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Un unico strumento per uno styling semplice ed efficiente
Progettato per offrire versatilità ed efficienza. Dotato di 7 accessori, lame in acciaio autoaffilanti per una precisione duratura e punte arrotondate per una rifinitura più delicata, il rifinitore ti offre la versatilità necessaria per soddisfare tutte le tue esigenze di cura personale.
Vedi tutti i vantaggi

Per viso, capelli e corpo

Un unico strumento per uno styling semplice ed efficiente

  • Lame con punte arrotondate

  • Lame autoaffilanti

  • LED di ricarica

Rifinitore 7 in 1

Rifinitore 7 in 1

Il nostro rifinitore è dotato di 7 accessori che ti consentono di rifinire e modellare i peli del visoe tagliare i capelli, soddisfacendo comodamente tutte le tue esigenze di cura personale.

La tua barba ideale con facilità e precisione

La tua barba ideale con facilità e precisione

Le lame e i pettini del rifinitore creano linee pulite e dritte per ottenere il tuo look ideale con facilità.

Taglia i capelli a modo tuo

Taglia i capelli a modo tuo

Aggancia il pettine per capelli e scegli tra le diverse impostazioni di lunghezza per mantenere facilmente la tua acconciatura a casa.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.3

su 5

82

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

2

04/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Comodo e preciso

Testine intercambiabili, precisione di taglio, maneggevole

Pro

Testine intercambiabili

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Rifinitore 6 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 3000 Series MG3915/15 Rifinitore 6 in1

31/10/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto!

Facile da utilizzare, completo, maneggevole, un prodotto ben strutturato e con un rapporto qualità prezzo davvero eccellente.

Pro

Facilità di utilizzo

Contro

Niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli

02/07/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Facile da usare,sono molto soddisfatto di questo prodotto

Pro

Pratico,di facile utilizzo

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 3000 MG3740/15 9 in 1, Barba e capelli

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