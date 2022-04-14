Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Styling
Tutte le serie
Multigroom series 1000 Regolabarba di precisione
Supporto
MG1100/16
Vai al negozio
Registra il prodotto
Registra il prodotto entro 90 giorni dall'acquisto e ottieni l'estensione della garanzia (si applicano termini e condizioni).
Istruzioni d'uso
Dichiarazione di conformità UE
Tutti (5)
È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?
Come si ricarica il Bodygroom, il rifinitore o il regolacapelli Philips?
È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Come si agganciano/sganciano gli accessori del Philips Groomer?
Nose trimmer series 5000Pettine di precisione da 3 mm
ShaversSpazzolina pulizia
La batteria del regolacapelli/Bodygroom Philips si scarica rapidamente
Il Bodygroom, il regolabarba o il regolacapelli Philips non si carica
Il Bodygroom/regolacapelli Philips non funziona
Il Philips Groomer non taglia in modo uniforme
Il regolacapelli/groomer Philips emette un rumore strano
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti