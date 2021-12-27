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Garanzia di 2 anni
Rifinitore di precisione DualCut
Accessorio per rasoio di precisione
Completamente lavabile, batteria AA
3 pettini di precisione
Il rifinitore di precisione da 21 mm ti consente di rifinire e regolare in modo uniforme lo stile del tuo viso (barba incolta, pizzetto, basette, collo o baffi) con alto controllo e visibilità.
L'avanzata tecnologia DualCut combina un gruppo lame con doppia affilatura e frizione ridotta.
Delicato sulla pelle, il rasoio con lamina di precisione da 21 mm è ideale per piccoli spazi e offre una maggiore precisione rispetto a un normale rasoio, per una rasatura pulita anche nelle zone difficili da raggiungere.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
G_71
27/12/2021
Italia
Perfetto
Piccolo, maneggevole, preciso!! Perfetto in ogni situazione, semplice da usare e di ottima qualità! Con Philips non si sbaglia!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 1000 MG1100/16 Regolabarba di precisione
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 1000 MG1100/16 Regolabarba di precisione
Giogiò61
04/08/2017
Italia
Ottimo prodotto
Versatile, bello esteticamente e molto potente nonostante sia alimentato da una singola batteria AA. Prodotto consigliatissimo. Ottimo acquisto come sempre per i prodotti Philips.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 1000 MG1100/16 Regolabarba di precisione
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 1000 MG1100/16 Regolabarba di precisione
rispetto al modello Philips precedente