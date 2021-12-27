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Multigroom series 1000Regolabarba di precisione

MG1100/16

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Contorni e rifiniture perfetti
Philips MULTIGROOM Series 1000 ti consente di rifinire, regolare e radere i peli del viso. Rifinisci e regola la tua barba in modo uniforme con i rifinitori e i pettini DualCut avanzati. Definisci linee e contorni con il rasoio di precisione.
Vedi tutti i vantaggi

Rifinisci, regola e radi per uno stile perfetto sul tuo viso

Contorni e rifiniture perfetti

  • Rifinitore di precisione DualCut

  • Accessorio per rasoio di precisione

  • Completamente lavabile, batteria AA

  • 3 pettini di precisione

Rifinitore di precisione per dettagli del viso perfetti

Rifinitore di precisione per dettagli del viso perfetti

Il rifinitore di precisione da 21 mm ti consente di rifinire e regolare in modo uniforme lo stile del tuo viso (barba incolta, pizzetto, basette, collo o baffi) con alto controllo e visibilità.

Lame più affilate* per contorni perfetti con la tecnologia DualCut

Lame più affilate* per contorni perfetti con la tecnologia DualCut

L'avanzata tecnologia DualCut combina un gruppo lame con doppia affilatura e frizione ridotta.

Rasoio di precisione ideale per linee e contorni

Rasoio di precisione ideale per linee e contorni

Delicato sulla pelle, il rasoio con lamina di precisione da 21 mm è ideale per piccoli spazi e offre una maggiore precisione rispetto a un normale rasoio, per una rasatura pulita anche nelle zone difficili da raggiungere.

Specifiche tecniche

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

27/12/2021

Italia

Italia

Perfetto

Piccolo, maneggevole, preciso!! Perfetto in ogni situazione, semplice da usare e di ottima qualità! Con Philips non si sbaglia!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 1000 MG1100/16 Regolabarba di precisione

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 1000 MG1100/16 Regolabarba di precisione

04/08/2017

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Versatile, bello esteticamente e molto potente nonostante sia alimentato da una singola batteria AA. Prodotto consigliatissimo. Ottimo acquisto come sempre per i prodotti Philips.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 1000 MG1100/16 Regolabarba di precisione

Sì, consiglio questo prodotto

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