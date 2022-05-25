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Fuori produzione
MCM3000/12
Audio ricco e potente
L'elegante sistema musicale Philips MCM3000/12 Micro offre un audio ricco di dettagli e di bassi potenti grazie alla tecnologia wOOx. Collegati tramite USB diretta per ascoltare o riprodurre CD e CD MP3 con un audio ricco di dettagli.
100 W
Tecnologia rivoluzionaria per altoparlanti, offre bassi profondi e più intensi di qualsiasi altro impianto audio. Gli speciali driver degli altoparlanti, in armonia con il diffusore bassi wOOx e la sintonizzazione precisa tra driver principale e tweeter, garantiscono passaggi fluidi dalle frequenze basse e medie a quelle alte. La sospensione a due vie e la struttura totalmente simmetrica "a sandwich" offrono una base bassa e precisa senza distorsioni di nota. Bassi estremamente profondi e dinamici grazie al volume pieno della cassa che aumenta l'impatto della musica.
La funzione RDS (Radio Data System) consente di sintonizzare le stazioni radio senza doverne ricordare le frequenze. In modalità standard, il display RDS indica il nome della stazione invece della frequenza, facilitando la sintonizzazione. Inoltre, consente alle stazioni di trasmettere messaggi di testo, quali notizie e informazioni sulla stazione, direttamente sul display. Comunemente diffuso in Europa, RDS trasmette un testo inviato da una stazione radio sulla stessa frequenza su cui questa trasmette. Si può scegliere di ricevere il display RDS di base solo con il nome della stazione oppure di abbonarsi a servizi aggiuntivi basati su testo.
I Dome tweeter riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti. Garantendo un insieme di suoni senza distorsioni e armonico, offrono una chiarezza vocale eccellente e una purezza strumentale senza precedenti, bilanciando l'audio generale quando utilizzati con un woofer.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
3.4
su 5
14
Recensioni
dijoux
25/05/2022
France
Dipendente Philips
bonjours jai une Philips MCM3000 100 W
[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...
Pro
rien a dire
Contro
pas Inconvénients
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Questa revisione è stata effettuata per MCM3000 Microchaîne
Sì, consiglio questo prodotto
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Marvin27
15/05/2013
Deutschland
Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton
Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM3000 Mini Stereoanlage
Sì, consiglio questo prodotto
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josef1955
09/04/2013
Deutschland
Sehr zu emfehlen
Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.
Sì, consiglio questo prodotto
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