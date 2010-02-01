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Fuori produzione

Elegante sistema audio micro

MCM280D/12

Ossessionati dal suono

Ascolta la musica del tuo iPhone/iPod con una qualità audio superiore grazie al sistema micro hi-fi MCM280D di Philips. Questo sistema è caratterizzato da un design elegante, consente di caricare il tuo iPhone/iPod durante la riproduzione, di convertire i CD in MP3 e di riprodurre brani in formato MP3/WMA da dispositivi portatili tramite USB diretta.

Vedi tutti i vantaggi

Audio per la tua casa

Ossessionati dal suono

  • base docking per iPhone/ iPod

Potenza totale in uscita 60 W RMS

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 60 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB

Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

Specifiche tecniche

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