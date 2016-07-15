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Fuori produzione

Sistema musicale micro

MCM2000/12

3.9

| (30) Recensioni

Rilassati ascoltando dell'ottima musica

Ascolta tutti i tuoi brani preferiti sul tuo lettore musicale portatile con USB diretta e MP3 Link. Il sistema audio Philips MCM2000/12 riproduce anche CD-MP3, CD WMA e CD-R/RW ed è dotato di altoparlanti Bass Reflex per bassi più profondi e potenti.

Vedi tutti i vantaggi

con questo sistema audio compatto

Rilassati ascoltando dell'ottima musica

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 20 W

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

MP3 Link consente la riproduzione di file MP3 direttamente dal tuo lettore multimediale portatile. Oltre al vantaggio di poter ascoltare la musica con la qualità audio superiore del sistema Philips, l'opzione MP3 Link risulta anche molto pratica: basta collegare il lettore MP3 portatile al sistema audio stesso.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Per informazioni su stazioni e servizi di dati

La funzione RDS (Radio Data System) consente di sintonizzare le stazioni radio senza doverne ricordare le frequenze. In modalità standard, il display RDS indica il nome della stazione invece della frequenza, facilitando la sintonizzazione. Inoltre, consente alle stazioni di trasmettere messaggi di testo, quali notizie e informazioni sulla stazione, direttamente sul display. Comunemente diffuso in Europa, RDS trasmette un testo inviato da una stazione radio sulla stessa frequenza su cui questa trasmette. Si può scegliere di ricevere il display RDS di base solo con il nome della stazione oppure di abbonarsi a servizi aggiuntivi basati su testo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

30

Recensioni

15/07/2016

Italia

Italia

Piccolo è potente

Un micro hi-fi completo , di semplice utilizzo grazie al telecomando con tutte le funzioni a portata di mano . L'ho testato con dei brani contenenti escursioni di bassi e alti e brani strumentali , con ottimi risultati , anche a volume massimo non si ha distorsione della musica, caratteristica che mi ha soddisfatto pienamente e che non è facile da trovare in questa categoria di hi-fi.

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Questa revisione è stata effettuata per MCM2000 Sistema musicale micro

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04/01/2012

France

France

quoi de mieux ??!

Pour le prix, c'est le top! le son est nickel ! je l'ai acheté pour mes enfants mais ça me donne envie de m'en prendre une dans la gamme superieure...! à suivre !

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Questa revisione è stata effettuata per MCM2000 Microchaîne

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28/08/2016

España

España

Es de lo mejor,pero con matices

Me lo compre hace ya dos años e iba perfecta.El diseño es magnifico.Hasta que un dia se cayo de la estanteria.Pero seguia funcionando perfectamente.El unico fallo que le ponga son las interrupciones, que gracias a dios me lo estan analizando en un taller de electronica y tambien para que lo reparen de la caida.El control remoto es de lo mejor,me gusta mucho y a la bandeja del reproductor tampoco le pongo pega.Ahora a esperar a que me la traigan en buen estado, estoy deseando tenerla ahi tan chula en mi dormitorio.

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