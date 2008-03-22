Audio eccellente e design elegante

Progettato in modo specifico per chi cerca una tecnologia e uno stile all'avanguardia, questo sistema è dotato di eleganza e qualità eccezionali. Grazie alla connessione USB diretta, è possibile riprodurre e controllare i file MP3/WMA memorizzati sul lettore portatile e sui dispositivi di archiviazione USB con il telecomando.