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Fuori produzione

Sistema micro Hi-Fi

MCM177/12

Audio eccellente e design elegante

Progettato in modo specifico per chi cerca una tecnologia e uno stile all'avanguardia, questo sistema è dotato di eleganza e qualità eccezionali. Grazie alla connessione USB diretta, è possibile riprodurre e controllare i file MP3/WMA memorizzati sul lettore portatile e sui dispositivi di archiviazione USB con il telecomando.

Vedi tutti i vantaggi

con riproduzione USB diretta

Audio eccellente e design elegante

  • Riproduzione MP3/CD-WMA

  • USB diretta

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico

Molte sveglie consentono di scegliere fra vari tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips consente di svegliarsi al suono della radio o del tradizionale segnale acustico. Il timer di spegnimento, poi, consente di programmare la lunghezza della riproduzione musicale desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia bisogno di un segnale acustico standard per svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica preferita prima di andare a letto, questa radiosveglia fa al caso tuo.

Tuner digitale FM con preselezioni

Tuner digitale FM con preselezioni

La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Specifiche tecniche

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