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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
MCM169/12
Ossessionati dal suono
Per divertirsi di più con la musica, il sistema di riproduzione musicale micro Classic di Philips offre la possibilità di copiare tutta la tua musica direttamente da CD a un dispositivo USB. Inoltre, la tecnologia Dynamic Bass Boost assicura un audio impeccabile.
Copia da CD
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
Recensioni
Musica con DRM (Digital Right Management) non supportata.