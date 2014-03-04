pensavo di usare questo prodotto come un piccolo amplificatore tra PC e casse mie. IL prezzo sarebbe stato conveniente per questo impiego. L'apparecchio è di bell'aspetto, benissimo la presenza del telecomando. Ma mi sono ritrovato con un apparecchio che ha solo un ingresso frontale con uno degli standard peggiori del mondo per la sua affidabilità (un jack coassiale) e per giumnta con un cavo sempre a intralciare chi ci passa davanti. L'ingresso è senza indicazioni di sorta nè sull'apparecchio nè sul libretto nè tra le specifiche tecniche del sito (es. è a 3, a 4 contatti?) Almeno fosse stato offerto un cavo anche a pagamento... Non restava che andare per tentativi ed errori. Dopo aver acquistato in giro (non senza difficoltà visto che non sono comuni come i jack/RCA) una mezza dozzina di cavi mi sono arreso: non sono mai riuscito a far funzionare più di un canale per volta. Ho provato anche l'altro ingresso (USB) ma funziona con una chiavetta, non con il PC. Vi sono poi funzioni avanzatissime ma manca qualcosa di basilare: es. il controllo di bilanciamento. State tutti esattamente a metà tra le casse? L'apparecchio è finito in solaio e ho dovuto comprarmi un altro apparecchio con ingressi RCA che funziona benissimo. Anche se questo apparecchio è sorprendentemente economico per ciò che offre.Mi spiace di aver buttato i soldi.