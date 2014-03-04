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Fuori produzione
MCM1150/12
Audio ricco e potente
Ascolta tutti i tuoi brani preferiti sul lettore musicale portatile con USB diretta e ingresso audio. Questo sistema audio micro Philips riproduce anche CD MP3 e CD-R/RW ed è dotato di altoparlanti bass reflex per bassi più profondi e potenti.
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W max
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer" (7,6 cm, 3"). Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.
Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Balance, Clear, Powerful, Warm e Bright utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.
2.5
su 5
2
Recensioni
Andrea55
04/03/2014
Italia
Buono ma......con qualche limite
Ho acquistato il prodotto recentemente e sono soddisfatto, sopratutto per i bassi i quali risultano essere profondi, nonostante l'apparecchio rientri nella gamma "economica". Però ho trovato un grosso difetto riguardo alla funzionalità della funzione USB chiavetta, in quanto dopo avere ascoltato i brani e spegnendo l'apparecchio alla riaccensione ricomincia a riprodurre i brani ricominciando da capo. Trovo questo molto scomodo e inapproppriato. Andrea
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM1150 Sistema musicale micro
Sì, consiglio questo prodotto
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spon
23/01/2014
Italia
dotazione ingressi inaccettabile e mancanza di cavi
pensavo di usare questo prodotto come un piccolo amplificatore tra PC e casse mie. IL prezzo sarebbe stato conveniente per questo impiego. L'apparecchio è di bell'aspetto, benissimo la presenza del telecomando. Ma mi sono ritrovato con un apparecchio che ha solo un ingresso frontale con uno degli standard peggiori del mondo per la sua affidabilità (un jack coassiale) e per giumnta con un cavo sempre a intralciare chi ci passa davanti. L'ingresso è senza indicazioni di sorta nè sull'apparecchio nè sul libretto nè tra le specifiche tecniche del sito (es. è a 3, a 4 contatti?) Almeno fosse stato offerto un cavo anche a pagamento... Non restava che andare per tentativi ed errori. Dopo aver acquistato in giro (non senza difficoltà visto che non sono comuni come i jack/RCA) una mezza dozzina di cavi mi sono arreso: non sono mai riuscito a far funzionare più di un canale per volta. Ho provato anche l'altro ingresso (USB) ma funziona con una chiavetta, non con il PC. Vi sono poi funzioni avanzatissime ma manca qualcosa di basilare: es. il controllo di bilanciamento. State tutti esattamente a metà tra le casse? L'apparecchio è finito in solaio e ho dovuto comprarmi un altro apparecchio con ingressi RCA che funziona benissimo. Anche se questo apparecchio è sorprendentemente economico per ciò che offre.Mi spiace di aver buttato i soldi.
Questa revisione è stata effettuata per MCM1150 Sistema musicale micro
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