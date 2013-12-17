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Fuori produzione
MCM1120/12
Rilassati ascoltando ottima musica
Audio perfetto grazie al sistema audio micro classico Philips MCM1120/12, compatto ed elegante. I tuoi brani preferiti su CD o MP3 o tramite riproduzione USB diretta sono ottimizzati e arricchiti dal potente Dynamic Bass Boost.
CD, CD-MP3, USB, FM
Nastro
10 W
Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
3.5
su 5
6
Recensioni
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM1120 Microcadena clásica
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mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
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elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
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Questa revisione è stata effettuata per MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
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