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Fuori produzione

Sistema audio micro classico

MCM1120/12

3.5

| (6) Recensioni

Rilassati ascoltando ottima musica

Audio perfetto grazie al sistema audio micro classico Philips MCM1120/12, compatto ed elegante. I tuoi brani preferiti su CD o MP3 o tramite riproduzione USB diretta sono ottimizzati e arricchiti dal potente Dynamic Bass Boost.

Vedi tutti i vantaggi

con questo sistema audio compatto

Rilassati ascoltando ottima musica

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Nastro

  • 10 W

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Riproduttore di cassette con arresto automatico

Design compatto

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.5

su 5

6

Recensioni

3
2

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM1120 Microcadena clásica

Sì, consiglio questo prodotto

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08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM1120 Microcadena clásica

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30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

Sì, consiglio questo prodotto

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