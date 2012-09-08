ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Immagine principale

Fuori produzione

Sistema audio micro Cube

MCM103B/12

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Ascolta i tuoi CD preferiti e la tua musica portatile proprio come piace a te. Il sistema Philips cube micro riproduce CD e altro, inoltre dispone di una porta USB diretta per la riproduzione di musica portatile. Il design compatto si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dall'audio

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Potenza totale in uscita 10 W RMS

Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

Design compatto per ogni spazio e stile di vita. Questo set compatto si adatta a qualsiasi stanza grazie alle sue dimensioni e linee eleganti.

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3

Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

08/09/2012

Italia

Italia

Prodotto eccellente!!!

Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM103B Sistema audio micro Cube

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM103B Sistema audio micro Cube

23/09/2011

Italia

Italia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM103B Sistema audio micro Cube

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCM103B Sistema audio micro Cube

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee