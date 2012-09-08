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Ossessionati dall'audio
Ascolta i tuoi CD preferiti e la tua musica portatile proprio come piace a te. Il sistema Philips cube micro riproduce CD e altro, inoltre dispone di una porta USB diretta per la riproduzione di musica portatile. Il design compatto si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita.
Il sistema musicale Philips è dotato di una potenza totale in uscita di 10 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.
Design compatto per ogni spazio e stile di vita. Questo set compatto si adatta a qualsiasi stanza grazie alle sue dimensioni e linee eleganti.
Grazie alla trasferibilità totale dei file, è possibile sfruttare la comodità e la facilità d'uso di accedere a più file musicali in formato digitale tramite la tecnologia USB diretta.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Carlo50
08/09/2012
Italia
Prodotto eccellente!!!
Ho acquistato questo micro hi fi Philips attratto da suo design. Ma devo dire che è stata una vera, bella, sorpresa quando l'ho messo in funzione nel mio salotto. Suono eccellente morbido e senza distorsioni. Anche con la musica classica. Ottima anche la possibilità di regolare facilmente diverse funzioni. La compatibilità con le chiavette USB è totale. A me funziona anche con le microflash. Si abbina con qualsiasi tipo di arredamento. Soldi davvero spesi bene. Lo ricomprerei!!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MCM103B Sistema audio micro Cube
Sì, consiglio questo prodotto
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23/09/2011
Italia
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