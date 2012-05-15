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Fuori produzione

Sistema micro DVD Component

MCD712/12

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Audio come al cinema nel comfort di casa tua con il sistema micro DVD component di Philips. Collega un dispositivo compatibile USB per la riproduzione di foto e file musicali MP3/WMA con un audio superiore. Audio superiore per il tuo divertimento grazie alla potenza totale in uscita di 100 W RMS.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica e guardando i film

Ossessionati dall'audio

  • 100 W

Caricatore di CD motorizzato per accesso semplificato

Lo sportello anteriore motorizzato aggiunge un ulteriore tocco all'eleganza del sistema. Lo sportello del disco elegante ma funzionale scorre verso l'alto e verso il basso in verticale con un movimento fluido premendo un pulsante tutte le volte che vuoi cambiare musica. Rilassati e goditi le prestazioni audio dinamiche del sistema mentre puoi vedere il disco che gira attraverso la finestra trasparente.

Loudness per bassi e alti migliorati

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.

Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD

Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD

Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) e Picture CD sono tutti formati compatibili con il sistema. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più elevata di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore. Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX®. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

15/05/2012

Italia

Italia

Un rapporto qualità prezzo molto buono

Prodotto all'altezza delle aspettative, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Unico difetto riscontrato: raramente il telecomando non risponde più.. tranne il tasto di spegnimento. Poi una volta riacceso tutto funziona.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MCD712 Sistema micro DVD Component

Sì, consiglio questo prodotto

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