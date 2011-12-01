Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Ossessionati dall'audio
Sintonizzati su un suono fantastico racchiuso in un design sorprendentemente compatto. Il sistema di riproduzione musicale micro classico di Philips abbellirà il tuo ambiente e allo stesso tempo arricchirà il tuo modo di ascoltare la musica. Basta premere Play per apprezzare bassi potenti e dinamici.
Nastro
Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.
Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.
0
4.6
su 5
12
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
sirio77
01/12/2011
Italia
Ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Ideale per chi usa l'apparecchio mentre lavora e per chi ha ancora le cassette e non intende affatto disfarsene. Acquisto semplice e tempi di arrivo ottimi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MC147 Sistema audio micro classico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MC147 Sistema audio micro classico
PhilipsMc147guy
16/08/2025
United Kingdom
Great Hifi
This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,
Pro
Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality
Contro
None Whatsoever
Questa revisione è stata effettuata per MC147 Micro Hi-Fi System
Data di utilizzo 2025-07-16
Questa revisione è stata effettuata per MC147 Micro Hi-Fi System
Data di utilizzo 2025-07-16
davemed
05/03/2014
United Kingdom
Brilliant for the price
I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MC147 Micro Hi-Fi System
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MC147 Micro Hi-Fi System