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Fuori produzione

Sistema audio micro classico

MC147/12

4.6

| (12) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto

Ossessionati dall'audio

Sintonizzati su un suono fantastico racchiuso in un design sorprendentemente compatto. Il sistema di riproduzione musicale micro classico di Philips abbellirà il tuo ambiente e allo stesso tempo arricchirà il tuo modo di ascoltare la musica. Basta premere Play per apprezzare bassi potenti e dinamici.

Vedi tutti i vantaggi

Rilassati ascoltando ottima musica

Ossessionati dall'audio

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Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW

Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Piastra cassette con arresto automatico

Piastra cassette con arresto automatico

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Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

12

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

01/12/2011

Italia

Italia

Ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Ideale per chi usa l'apparecchio mentre lavora e per chi ha ancora le cassette e non intende affatto disfarsene. Acquisto semplice e tempi di arrivo ottimi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MC147 Sistema audio micro classico

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16/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great Hifi

This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,

Pro

Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality

Contro

None Whatsoever

Questa revisione è stata effettuata per MC147 Micro Hi-Fi System

Data di utilizzo 2025-07-16

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Data di utilizzo 2025-07-16

05/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant for the price

I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.

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Questa revisione è stata effettuata per MC147 Micro Hi-Fi System

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