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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
M2BTBK/00
Musica ad alta fedeltà in modalità wireless, ovunque
A casa o in viaggio, l'audio ad alta definizione e la connettività Bluetooth® integrata saranno sempre con te grazie alle cuffie Fidelio M2BT. La tecnologia NFC garantisce l'associazione wireless con un solo tocco, mentre i controlli intuitivi consentono di passare facilmente dalla musica alle chiamate.
Audio ad alta risoluzione
Design avvolgente sull'orecchio
Cuscinetti deluxe in schiuma memory
NFC
I materiali impiegati per Fidelio M2BT sono attentamente selezionati per assicurare comfort nell'uso prolungato e migliori prestazioni audio. I cuscinetti in schiuma memory con materiali traspiranti disperdono la pressione e il calore, consentendo alle cuffie Fidelio M1 di offrire un comfort e un suono eccezionali.
Le cuffie M2BT sono dotate di due microfoni, uno per la voce e l'altro per misurare i rumori ambientali e per regolare il suono, perfezionando la qualità delle chiamate.
Le cuffie Fidelio sono dotate di un sistema di isolamento acustico caratterizzato da una chiusura a nastro inserita nella camera interna per eliminare qualunque perdita di suono superflua e preservarne tutti i dettagli. Non solo consente di ottenere un'eccezionale estensione dei bassi, ma anche di ascoltare ogni dettaglio della musica, per un intrattenimento coinvolgente, senza disturbi da parte dell'ambiente esterno.
3.0
su 5
31
Recensioni
Hiren
12/03/2016
United Kingdom
It sounds great
Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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JimmyBGood
17/01/2016
United Kingdom
Compratore verificato
Great sound, very portable, long battery life
Good sound Lasts a week on my communte. Used with an apple iPhone. Only downside is a tiny buzz when 1st connecting to phone but this goes after a few seconds.
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Lewis
01/06/2015
United Kingdom
Compratore verificato
Best wireless headphones
Great headphones, bought at a great price online from Philips.
Sì, consiglio questo prodotto
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