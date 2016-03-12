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Fuori produzione

FidelioCuffie wireless Bluetooth®

M2BTBK/00

3

| (31) Recensioni

Musica ad alta fedeltà in modalità wireless, ovunque

A casa o in viaggio, l'audio ad alta definizione e la connettività Bluetooth® integrata saranno sempre con te grazie alle cuffie Fidelio M2BT. La tecnologia NFC garantisce l'associazione wireless con un solo tocco, mentre i controlli intuitivi consentono di passare facilmente dalla musica alle chiamate.

Vedi tutti i vantaggi

Musica ad alta fedeltà in modalità wireless, ovunque

  • Audio ad alta risoluzione

  • Design avvolgente sull'orecchio

  • Cuscinetti deluxe in schiuma memory

  • NFC

Cuscinetti in schiuma memory per una vestibilità ergonomica

Cuscinetti in schiuma memory per una vestibilità ergonomica

I materiali impiegati per Fidelio M2BT sono attentamente selezionati per assicurare comfort nell'uso prolungato e migliori prestazioni audio. I cuscinetti in schiuma memory con materiali traspiranti disperdono la pressione e il calore, consentendo alle cuffie Fidelio M1 di offrire un comfort e un suono eccezionali.

Doppio microfono incorporato che riduce i rumori ambientali per una migliore qualità della chiamata

Le cuffie M2BT sono dotate di due microfoni, uno per la voce e l'altro per misurare i rumori ambientali e per regolare il suono, perfezionando la qualità delle chiamate.

Il design di queste cuffie previene la dispersione del suono e il disturbo di rumori esterni

Il design di queste cuffie previene la dispersione del suono e il disturbo di rumori esterni

Le cuffie Fidelio sono dotate di un sistema di isolamento acustico caratterizzato da una chiusura a nastro inserita nella camera interna per eliminare qualunque perdita di suono superflua e preservarne tutti i dettagli. Non solo consente di ottenere un'eccezionale estensione dei bassi, ma anche di ascoltare ogni dettaglio della musica, per un intrattenimento coinvolgente, senza disturbi da parte dell'ambiente esterno.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

31

Recensioni

12/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

It sounds great

Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face

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Questa revisione è stata effettuata per Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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17/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Great sound, very portable, long battery life

Good sound Lasts a week on my communte. Used with an apple iPhone. Only downside is a tiny buzz when 1st connecting to phone but this goes after a few seconds.

Questa revisione è stata effettuata per Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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01/06/2015

United Kingdom

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Compratore verificato

Best wireless headphones

Great headphones, bought at a great price online from Philips.

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