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Fuori produzione
M1MKIIWT/00
Audio ad alta fedeltà, dettagli studiati in modo meticoloso
Le cuffie Philips Fidelio M1MKII, che racchiudono audio insuperabile e comfort autentico in un design esclusivo, sono state create studiando i minimi dettagli per riprodurre musica ad alta definizione. La struttura leggera ma robusta garantisce anche un isolamento acustico eccellente anche fuori casa.
Audio ad alta risoluzione
Design avvolgente sull'orecchio
Cuscinetti deluxe in schiuma memory
Ripiegabili in orizzontale
L'audio ad alta risoluzione offre le migliori prestazioni audio, riproducendo l'originale registrato in studio più fedelmente rispetto ai formati CD da 16 bit/44,1 kHz. Questa qualità unica rende l'audio ad alta risoluzione il miglior compagno per gli appassionati di musica. Le cuffie Fidelio soddisfano i più severi standard richiesti dal marchio di qualità Hi-Res Audio. Le alte frequenze delle cuffie di gamma Fidelio ti consentono ti apprezzare al massimo ciò che stai ascoltando, che si tratti di una raccolta ad alta risoluzione o di una sorgente musicale più tradizionale.
Le cuffie Fidelio sono dotate di un sistema di isolamento acustico caratterizzato da una chiusura a nastro inserita nella camera interna per eliminare qualunque perdita di suono superflua e preservarne tutti i dettagli. Non solo consente di ottenere un'eccezionale estensione dei bassi, ma anche di ascoltare ogni dettaglio della musica, per un intrattenimento coinvolgente, senza disturbi da parte dell'ambiente esterno.
Gli auricolari a conchiglia a doppio strato Philips Fidelio M1MKII sono progettati per ridurre la risonanza e attutire le vibrazioni in modo da offrirti un audio preciso e nitido e la possibilità di ascoltare ogni dettaglio. La solida costruzione a strati garantisce resistenza e comfort e fa di M1MKII un compagno musicale ideale per la tua giornata.
2.6
su 5
16
Recensioni
cookie1
14/06/2017
United Kingdom
Fantastic design and amazing sound
I have to disagree with all the reviews on here, had my pair for a year and half and have had no problems whatsoever. I have used them almost every day and they still look fantastic, the faux leather seems to be of a very high quality, they are very comfortable even with 2 hours of wearing them. Such a high quality feel to these headphones and they have been excellent for me. Seems to be a problem with the ear pads for some people but for me they've been great. Your ears do start to get a little hot after an hour or so but that is the same with pretty much all on-ear headphones. They also sit on your head very nicely, some headphones feel clamped to your skull but these are just right-not too loose so that they fall off but still comfortable.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Sì, consiglio questo prodotto
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ulfasso
18/01/2016
France
casque exceptionnel
un son équilibré, pur et clair, qui ne sature pas. une finition exceptionnelle, super comfort, super resistance. fil amovible++
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio M1MKIIBK Headphones with mic
Sì, consiglio questo prodotto
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Steppi74
13/04/2015
France
Une vraie réussite
L'écoute avec ce casque est un régal. Le son est bien équilibré avec des basses profondes mais jamais envahissantes et des aigus bien définis qui ne sifflent pas comme sur d'autres casques haute qualité. Le bon son est une question de goût et j'ai testé des dizaines de casques avant de choisir ce Fidélio. Mon conseil: faites de même!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Fidelio M1MKIIBO Headphones with mic
Sì, consiglio questo prodotto
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