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Fuori produzione

Philips FidelioCuffie over ear con fascia

M1BO/00

3.7

| (9) Recensioni

2 Riconoscimenti

Alta fedeltà, qualità elevata. Ovunque ti trovi.

Le cuffie Philips Fidelio M1 combinano il meglio di audio e comfort per un'esperienza musicale autentica. Accuratamente progettate per un isolamento acustico eccellente, con un design leggero ma resistente, potrai avere un audio ad alta definizione ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

Alta fedeltà, qualità elevata. Ovunque ti trovi.

  • Fidelio

  • Arancione

Altoparlanti testati con cura per offrire un audio bilanciato ottimale

Altoparlanti testati con cura per offrire un audio bilanciato ottimale.

Risposta in frequenza ottimizzata per venire incontro alle preferenze di ognuno

Abbiamo svolto ricerche approfondite coinvolgendo gli amanti della musica più esigenti per conoscerne le preferenze di ascolto, ad esempio il bilanciamento delle caratteristiche audio preferite. I nostri tecnici del suono hanno poi ottimizzato Fidelio M1 tenendo in considerazione tutti i minimi dettagli che influiscono sulla percezione del suono, come il modo in cui l'orecchio riflette il suono e reagisce ad esso. Per questo, le nostre cuffie M1 sono progettate per riprodurre l'audio con la massima fedeltà possibile rispetto alla registrazione originale, compresi gli stili più moderni.

Il design di queste cuffie previene la dispersione acustica dell'audio

Il design di queste cuffie previene la dispersione acustica dell'audio

Il design acustico senza dispersione è caratterizzato da una chiusura a nastro inserita nella camera interna per eliminare qualunque perdita di audio superflua e preservarne tutti i dettagli. Il risultato è una diffusione ottimale dei bassi.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-961301
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Recensioni

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3.7

su 5

9

Recensioni

3

27/08/2014

Nederland

Nederland

Eindelijk het perfecte design voor reiskoptelefoon

Lang gewacht maar deze Fidelio M1 voldoet uitstekend aan mijn eisen voor wat betreft de ideale koptelefoon voor onderweg. Fijne maatvoering, juiste kabellengte, hoogwaardige materialen (grotendeels dan) en een doordacht design. Niet voor niets de Reddot design award gewonnen. Prima geluidskwaliteit voor een compacte headphone, stukken beter dan de concurrentie in deze prijsklasse en zelfs daarboven. Heb de M1 dan ook vergeleken met Bose, B&O en Beats. Wel, de Philips wint. Vooral in het laag. Er wordt hier en daar wat geklaagd over het bereik in het hoog. Onterecht. Gewoon een equalizer app op je smartphone toevoegen en even zelf aanpassen. Geldt voor alle headphones ...

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Questa revisione è stata effettuata per M1BO On-ear headband headset

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02/07/2013

Deutschland

Deutschland

"Kopfhörer der Oberklasse"

Ich habe vor ein paar Wochen den Kopfhörer bekommen und nun ausreichend Zeit gehabt ihn zu testen. Als erster Eindruck fiel die solide Verpackung auf, für den täglichen Gebrauch ist ein gefütterter Stoffbeutel zur Aufbewahrung mitgeliefert. Beim Aufsetzen fällt der angenehme Tragekonfort auf, kein Drücken, kein Verrutschen, kein Schwitzen. Was fehlt ist ein Adapter für die großen Buchsen wie z.B. an der Stereoanlage. Kommen wir nun zum wichtigsten, dem Sound: Der M1 kommt mit allen Arten von Musik bestens klar, was gerade bei der sog. klassischen Musik recht selten ist. Hier kommt die kleinste Piccolo genauso gut zur Geltung wie der dickste Kontrabass. Aber auch im U Musik Bereich schlägt sich der M1 bestens, satte Bässe und ausgewogene Höhen. Die Abschirmung nach außen ist hervorragend, man kann sich voll auf die Musik konzentrieren ohne komplett von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Die Außenwelt wird ebenfalls so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Fazit: Insgesamt ein guter Wurf von Philips, der den Vergleich mit Spitzenmodellen nicht zu scheuen braucht.

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Questa revisione è stata effettuata per M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

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26/06/2013

Deutschland

Deutschland

Hochwertiger Kopfhörer für einzigartigen Hörgenuss

Die Fidelio M1 Kopfhörer begeistert jeden Musikliebhaber. Dafür gibt es mehrere Gründe: Design: Der Kopfhörer ist mit edlem Leder überzogen und wirkt sehr stabil. Mit seinem schwarz/orangenem Erscheinungsbild ist er nicht nur modern, sonder elegant zugleich. Darüber hinaus besticht er mit seinem Sitz: er sitzt formidabel und dennoch drückt er nicht und lässt das Ohr atmen, sodass kein unangenehmes Druck- oder Hitzegefühl entsteht. Bedienbarkeit: Der Kopfhörer lässt sich an jeder 3.5mm-Büchse bequem anschliessen. Darüber hinaus verfügt er über ein integriertes Mikrofon und eine Pause bzw. Play Taste. Der Kopfhörer hat - wie üblich - wenig Bedienungsmöglichkeiten, aber die wenigen funktionieren einwandfrei. Klang: Der Fidelio M1 überzeugt klangtechnisch auf ganzer Linie. Die Töne sind so klar, dass man ganze Lieder für sich neu wiederentdeckt und erlebt, wie noch nie zuvor. Man hört wirklich jede Note und das Musikhören über den Kopfhörer macht einfach nur Spass und so richtig süchtig. Dazu passt er sich jeder Musikrichtung exzellent an - egal, ob Bass oder Hochtöne gefragt sind. Fazit: Der Fidelio M1 ist ein hochwertiger Kopfhörer mit einem einzigartigen Preis/Leistungsverhältnis. Erfahrungsgemäss kriegt man sonst nirgends einen qualitativ so hochstehenden und klangtechnisch hochwertigen Kopfhörer für dieses Geld. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen!

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Questa revisione è stata effettuata per M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

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